富邦媒中、南部二大物流中心到位 搶攻在家商機

台灣線上零售業龍頭 momo 富邦媒 (8454-TW) 今 (18) 日召開股東會，富邦媒表示，南區儲配運輸物流中心本季動土新建，中部地區也已找到主倉建置理想標的物，預估 2023 年中、南部兩大倉儲加入營運陣容後，將帶動台灣整體電商產業服務進一步升級。

富邦媒股東會中通過財務決算表冊和去年度盈餘分配案，去年盈餘每股將配發現金股利 10 元、股票股利 2 元，以及資本公積 1 元股票股利，共計將發放約 14 億元現金股利。

同時，富邦媒自去年度分配盈餘提撥約 2.8 億元和股票溢價發行所產生的資本公積提撥約 1.4 億元，合計 4.2 億元，轉增資發行新股 4200 多萬股。

富邦媒去年稅後純益 19.4 億元，年增 39.43%，每股純益 13.87 元，第一季每股純益 5.57 元，又刷新單季最佳表現。

富邦媒指出，國內線上消費滲透率仍低，潛在市場龐大，去年因疫情零接觸，驅動品牌和商家跨足線上，加速消費習性的轉移。

隨著營運規模成長，富邦媒積極投入基礎建置，至第一季底全台倉儲已達 35 座，而繼第一季宣布永康物流中心啟用後，momo 南台灣最大的自動化「南區儲配運輸物流中心」也於第二季新建動土，而中部地區則找到主倉建置理想標的物，成長態勢無虞。