◆盤勢分析

1. 週一 (5/17) 恐慌指數 VIX 小漲，十年期美債殖利率走揚，5 年期美債平衡通膨率為 2.68%，為 2008 年 7 月以來的最高，通膨不安擔憂持續，科技股領跌。終場美股四大指數下跌，跌幅區間位於 - 0.90% 至 - 0.16%。此外，台積電 ADR 下跌 2.37%，日月光 ADR 下跌 3%，聯電 ADR 下跌 4.67%。

2. 由於本土疫情失控，台股週一指數早盤跳空開低，雖一度呈現拉回，但 10 點過後賣壓出籠，後續指數震盪走低，終場指數下跌 473.20 點，跌幅 2.99%，收在 15,353.89 點，成交金額為 4,833.06 億元。三大法人合計買超 324.4 億元：外資買超 334.17 億元、投信買超 10.15 億元、自營商賣超 19.93 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量縮，後市價量不宜背離，方對盤勢較為有利。

（2）、均線：未守穩半年線，支撐為 14,800 點附近，壓力為 16,000 點附近。

（3）、技術指標：KD 向下，且開口擴大，短線謹慎為宜。

4. 櫃買指數下跌 3.18%，收在 181.11 點，支撐為 176 點附近，壓力為 186 點附近。

5. 觀盤重點：疫情發燒加劇，恐慌性賣壓仍重，台股持續測底，短線上波動較大，須注意中小型股流動性風險，建議靜待止穩後再佈局較佳，選股上可留意生技 / 防疫、電商、遊戲、食品、NB、跌深權值等族群。

6. 新冠疫情尚未舒緩，本土的疫情升溫，遠距辦公、線上教學等需求延燒，帶動筆電、平板出貨依舊暢旺，法人看好，雖然第二季智慧型手機進入淡季，但筆電、平板在遠距商機下依舊有撐，看好如 3022 健鼎、4958 臻鼎、2313 華通、2368 金像電、5469 瀚宇博、6191 精成科等多家有供應 NB 板的業者營運持續受惠。

7.8046 南電基本面有亮眼的財報，載板產業未來幾年都將呈現供需不平衡，南電從 2020～2023 年都有新產能開出，將帶動營收規模持續放大，而產能吃緊迎來的漲價效應，預期也將持續發酵，因此近期不僅獲三大法人連日買超，也成為八大官股護盤買超的標的之一，於週一 (5/17) 逆勢收紅，收盤漲逾 4％。

8.2614 東森因疫情升溫帶動關係企業東森直消電商營運，直消電商現有經銷商為 40 萬，2021 年底估將達百萬，且商品數高達 65 萬項涵蓋食、衣、住、行、育、樂，全面搶攻消費經濟和會員經濟，今年業績將挑戰突破 60 億元大關，並陸續啟動海外擴張。

