微星推新款電競、創作者筆電 Q2營運再添動能

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 17 日舉辦全球線上發表會，推出新款電競筆電、創作者筆電，均將搭載英特爾 (INTC-US) 第 11 代 H 系列處理器、輝達 (NVDA-US) GeForce RTX 30 系列筆電 GPU，可望提升能整體效能最高達 30%，也全新導入新一代 PCIe Gen4 通道、Thunderbolt 4 連接埠，可望為第 2 季營運再添動能。

微星全球筆電業務暨行銷處總監陳禮群表示，旗艦款創作者筆電 Creator Z16，螢幕尺寸採用 16:10 黃金比例設計，增加 11% 可視空間，並提供 QHD + 超高解析度，同時採用獨家 MSI True Pixel 技術，可望符合 100% DCI-P3 色域範圍，也提升整體散熱系統。

除推出旗艦款新品外，微星同步升級旗下 Creator 17、Creator M16 等創作者筆電，其中，Creator 17 搭載 Mini LED 面板，採用友達 (2409-TW) AmLED 的前瞻顯示技術；Creator M16 則採用 16 吋 500nits 亮度面板，相較一般筆電可提升 66% 亮度。

微星也分別與國際知名藝術家合作，包含日本專業遊戲角色插畫師長野剛 (NAGANO TSUYOSHI)、比利時 3D 藝術家 Maarten Verhoeven 等，設計出全新 Katana GF 系列、Pulse GL 系列電競筆電，主打武士刀及未來武士意象產品，將風格與美學元素融入電競筆電中。

展望今年，微星表示，新肺疫情仍無法消弭，對整體產業供需衝擊仍在，但預期全球 ICT 產業與總體經濟環境不確定性將逐步遞減，面對外部環境變化，將持續統合業務、行銷、研與營運管理等各單位提升營運績效，預期營運可望持續成長，也估今年板卡出貨量將達 2400 萬片。

微星首季也受惠宅經濟發酵，電競筆電、主板、顯卡等出貨暢旺，毛利率、營益率、淨利率三率三升，稅後純益 41.69 億元，季增 109.26%、年增 233.45%，每股純益 4.94 元，改寫歷史單季新高紀錄。