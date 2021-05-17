〈國內疫情升溫〉北富銀分行消毒頻率增三倍 員工可申請防疫照顧假9天

台灣疫情嚴峻，抗疫行動進入全面備戰，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行今 (17) 日宣布升級防疫措施，針對分行提高消毒清潔頻率達三倍以上，內勤員工也實施彈性上班、居家辦公等管理機制，此外，因應雙北停課，放寬員工可申請防疫照顧假 9 天。

北富銀表示，為維護金融秩序穩定，降低對企業營運及個人日常生活的影響，目前全台 135 家分行將持續營業，但以最高規格嚴謹施行防疫措施，包括分行動線改為單一出口管制，來客須完成實聯制登記、量測體溫及手部消毒後才能進入分行辦理業務。

在分行公共區域方面，服務櫃檯則會加裝透明隔板，加強空氣流通，同時提高清潔消毒頻率達三倍以上，每小時進行自動櫃員機 ATM、公共平板區域、客戶接觸桌面的清潔消毒，每週並針對行舍進行全面消毒，為來行客戶及員工提供更完善的防護。

北富銀表示，客戶還可以搭配北富銀新推出的 LINE OA 預約取號服務，線上取號後等時間差不多再來分行，既能縮短等候時間，也可減少人際接觸。

至於內勤員工部分，北富銀自去年起即持續採取分流彈性上班，目前更擴大採取五時段彈性班表，避開通勤尖峰，並保持超過 1/3 人力居家辦公，落實人員分流。不同大樓、不同樓層的同仁需避免接觸，所有會議也都改以線上進行，教育訓練則可透過行內完善的線上學習系統完成，幫助員工防疫期間能持續精進專業。

另外因應雙北停課消息，北富銀特別放寬防疫照顧假條件，員工家中若有受停課影響的學生，皆可申請防疫照顧假 9 天，不受法令 12 歲以下學童限制，也無須額外提供證明，支持員工安心照顧家庭、全力對抗疫情。

北富銀並同步為消費大眾提供多項電商、外送優惠，同時推出辦卡享防疫金補助，透過內外升級的全方位防疫布局，加強保障客戶及同仁的健康。

而富邦證券也宣布，自 5/17 起，暫時關閉營業大廳電視牆及單機，歡迎投資人多加使用 e 點通及 e + 等軟體看盤、下單，不過分公司櫃檯仍維持正常營業，提供投資人緊急及必要之服務。