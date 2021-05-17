〈國內疫情升溫〉官股券商逆勢調節權值股 反手賣超53億元

儘管本土疫情持續升溫，但外資今 (17) 日卻逆勢買超台股 334 億元，值得注意的是，向來肩負穩盤任務的官股券商，循例與外資對作，在國內疫情嚴峻時刻，悄悄倒貨賣超 53.4 億元，趁勢出脫台積電、聯發科等權值股獲利了結。

新冠肺炎社區感染越演越烈，光是周末兩天就有 386 例本土確診病例，疫情嚴峻也讓台股面臨大跌危機，財金部會紛紛趕在台股今天開盤前信心喊話，強調台股有基本面撐腰，要投資人冷靜。

儘管國內確診病例暴增，但出乎意料的是，今天台股雖大跌 473 點作收，但外資與投信卻同步站在買方，其中外資更是大買 334 億元，逢低加碼台股，而被視為穩盤先遣部隊的官股券商，卻一改上周天天買超態度，反手調節 50 億元。

觀察官股今天調節部位，除了權值股台積電、大立光、聯發科外，還包括航運雙雄長榮、陽明，面板指標股友達也遭官股券商調節。

法人分析，官股之所以在國內疫情嚴峻時刻反手賣超，除了與外資對作的基本原則有關外，也可能考量國內疫情嚴峻，未來股市變數仍多，且官股上週已經買超 208 億元，此時適度獲利了結保留銀彈「也算合理」。

證交所則表示，台股指數今日雖因確診人數持續增加而下跌，跌幅為 2.99%，但上市公司的表現可說十分優異，經統計已申報的上市公司 110 年第 1 季營收達 7 兆 8116 億元，較去年同期增加 27.09%。

上市公司 110 年第 1 季稅前淨利為 8829 億元，也比去年同期增加 5521 億元，成長達 166.91%。其中，稅前淨利成長的公司家數有 728 家，成長比例超過 20% 者則有 659 家、成長比例介於 10 到 20% 者則有 34 家。

證交所表示，外資今天買超台股金額達 334 億元，顯示外資也認同台股的基本面，目前市場信用交易擔保維持率仍屬合理水準；市場違約方面，雖然金額略有增加，但並未發生重大違約情事，反應市場交易秩序仍然穩定。