【永豐期貨】台指期權盤後日報0517-雙北進入三級警戒 台股下探萬五關卡

期貨走勢

台指期週一下跌 503 點至 15263 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 90.89 點，電子期逆價差擴至 - 5.7 點，金融期逆價差擴至 - 7.33 點。現貨部分，三大法人買超 324.13 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 164 口至 - 2884 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 118 口至 - 15406 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3173 口，使留倉部位轉為淨空單 - 1998 口。

上週五美股在能源、科技股帶領之下，美股強勁反彈，加上聯準會官員接連淡化市場通膨擔憂情緒，美股四大指數全面收漲，道瓊、標普 500 超過 1% 漲幅，Nasdaq、費半更是上漲 2.32%、3.02%。但由於周末台灣確診案例增加超過 386 例，雙北市同時進入三級警戒，台股今天一度重挫超過 600 點，指數最低來到 15159 點，跌破前方低點，但有低接買盤進場使終場加權指數跌幅收斂，下跌 2.99% 至 15353.89 點，失守半年線，創三個半月新低。權值股來看，台積電一度翻紅後翻黑，終場收跌 1.44% 至 549 元，聯發科多於盤上震盪，上漲逾 2%，逆勢撐盤，而先前強勢的航運、鋼鐵類股今日賣壓重，長榮、陽明雙雙跌停作收，資金明顯轉向宅經濟、防疫及生技相關受惠股，其中台灣疫苗國家隊高端疫苗漲停至 417 元，寫歷史新高。今天台灣疫情再報 333 例，短線台股持續修正壓力大增，但可留意指數回測萬五關卡的底部支撐，由於目前疫情屬爆發初期，尚未完全擴至實體經濟，因此下跌速度很快，反彈速度也很快，投資人宜做好停損及停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16500 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 降至 1.03。買權平均隱含波動率由 28.9% 升至 44.73%，賣權平均隱含波動率由 31.97% 升至 54.59%，買賣權皆升。整體市場恐慌情緒再度擴大，惟外資今日選擇權態度偏 Sell Call、Sell Put，而非大舉增持避險空單，整體選擇權籌碼面中性偏空。 (永豐期貨研調)



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