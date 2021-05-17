〈國內疫情升溫〉無居留證外籍人士5/19-6/18暫緩入境 來台轉機也喊卡

國內新冠肺炎本土確診近 3 天激增逾 700 例，新北亞東醫院更出現院內感染事件，疫情指揮中心今 (17) 日宣布，19 日零時起，暫緩未持有中華民國居留證非本國籍人士入境，旅客來台轉機也暫停，實施至 6 月 18 日止，將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。

指揮官陳時中在下午記者會指出，鑑於國際及國內疫情比較嚴峻，為維護我國防疫安全及確保國人健康，自 5 月 19 日零時起 (當地搭機時間) 採取邊境嚴管措施。

陳時中表示，未持有效居留證 (含居留簽證) 的非本國籍人士，將暫緩入境，緊急或人道考量等採專案許可除外，同時暫停旅客來台轉機。預計施行至 6 月 18 日止，將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。

根據指揮中心統計，截至昨天，雙北地區已有 6 間醫院出現院內確診個案，僅亞東醫院屬於院內感染事件，8 人為住院病患、1 人為看護，其中最早發病的是案 1375，目前醫護人員採檢結果都是陰性，暫無確診，將會執行第二次採檢。

本土病例暴增，為避免醫院超載，指揮中心昨天起展開確診患者分流作業，將住院達到 10 天以上、不需積極治療的確診者送到集中檢疫所，分別為 128 名新確診者，以及 5 名無症狀或輕症者，護理人員 24 小時進駐，可替患者開藥與提供醫療照護，目前未考慮設置「方艙醫院」。