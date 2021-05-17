〈國內疫情升溫〉本土新增333例創單日新高 健保將註記自主健康管理者

疫情指揮中心今 (17) 日公布，國內新增 333 例本土 COVID-19 病例，創單日新高，居住縣市以台北市 158 例最多，光是萬華區就多達 89 例，新北市則有 148 例，其中以板橋區 41 例最多；為協助醫師快速辨識，健保醫療系統將會特別註記通報個案經檢驗陰性者，以及經疫調列為自主健康管理者。

指揮官陳時中指出，今日國內新增的 333 例本土個案，為 189 例女性、144 例男性，年齡介於未滿 5 歲至 90 多歲，發病日 / 採檢日介於 5 月 5 日至 16 日，雙北地區高達 306 例，其中以萬華、板橋為確診熱點，桃園市則有 10 例、基隆市 6 例、彰化縣 5 例、台中市及宜蘭縣各 2 例、新竹縣及苗栗縣各 1 例。

指揮中心進一步說明，台北茶藝館相關個案今日再添 155 例，萬華活動史相關 86 例，此外，南部進香團 6 例、某社團群聚相關 5 例、宜蘭遊藝場群聚相關 3 例，疫調中有 38 例、群聚關聯不明者高達 40 例。

健保署自即日起，陸續將通報個案經檢驗陰性者及經疫調列為自主健康管理者，分別於健保醫療資訊雲端查詢系統註記，期望透過 TOCC 提示，協助醫師快速辨識就診病患是否可能有感染風險，並提供合適的診斷或進行 COVID-19 檢測，以照護病患並守住醫療防線。

此外，該系統除了將上述對象列入自主健康管理 14 天外，目前尚有台帛旅遊泡泡專案返台者，也為自主健康管理 14 天，「居家檢疫期滿」及「居家隔離期滿」者，則列入自主健康管理 7 天的提示範圍。

至於目前疫苗施打狀況，發言人莊人祥指出，5 月 15 至 16 日，接種人數高達 7485 人，其中公費接種有 6997 人，自費有 488 人，累計接種人數為 19 萬 4678 人，施打狀況明顯變踴躍。