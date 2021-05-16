〈國內疫情升溫〉股東會旺季登場 集保呼籲投資人透過三管道線上投票

國內疫情升溫，適逢上市櫃公司股東會召開旺季，集保結算所呼籲，投資人透過證券商下單 APP、「集保 e 手掌握」APP 連結平台，或者使用電腦登入「股東 e 票通」平台投票出席股東會，並行使表決權，既可保障股東參與的權利，也能兼顧防疫。

因應本土病例暴增，行政院宣布自 15 日起雙北地區防疫措施提升至第三級警戒至 5 月 28 日，根據金管會統計，17 日就有 6 家公司召開股東會，其中有 4 家地點就在雙北地區，而如何防疫也成當務之急。

集保結算所總經理朱漢強表示，投資人可使用「股東 e 票通」進行電子投票，目前共有三種管道，包括：用手機透過證券商下單 APP、「集保 e 手掌握」APP 連結平台，或者使用電腦登入「股東 e 票通」平台進行投票，投資人可選擇自已最習慣的方式進行電子投票。

集保結算所呼籲，各上市櫃、興櫃公司及其股務代理機構，在召開股東會時，應採實名制、妥善規劃動線及控管人流、座位安排保持規定的間隔距離，加強開會場所清潔與消毒，並遵循金管會指示的強化措施，落實相關防疫規範。

集保結算所表示，比起親自出席股東會須兼顧防疫措施，使用電子投票出席股東會行使表決權，不僅便利也能實際行動合作團結抗疫。