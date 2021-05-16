台股疫後開盤、三金控法說、4月外銷訂單 本周大事預告

隨著雙北周末宣布升級為第三級警戒，外界預期，受國內疫情急遽升溫影響，台股周一開盤不排除出現恐慌性賣壓，面臨半年線保衛戰，富邦金、國泰金、中信金本周將召開法說會，另外經濟部統計處本周也將公布 4 月外銷訂單，估達 500 億元以上，寫連 14 紅，以下為本周大事預告：

國內疫情升溫 台股周一面臨半年線保衛戰

國內疫情自上周起急遽升溫，上周六單日確診病例高達 180 例，雙北為因應防疫，全面升級為第三級警戒，不過，由於周末台股未開市，未立即反應市場情緒，外界預期，恐慌性賣壓恐在周一湧現，指數面臨半年線保衛戰。

法人表示，儘管雙北防疫至第三級，但半導體、電子等生產重鎮皆位於非雙北地區，生產活動並未受影響，且需求也相當暢旺，萬五整數關卡仍具支撐力道，挑戰站穩前波低點 15165 點。

獲利前三強金控法說 資本市場動向預測獲關注

國泰金、中信金、富邦金本周將分別在周一、三、四召開法說會，三家也是國內獲利前三強的金控業者，累計前 4 月稅後大賺 1596 億元，年增幅超過一倍，隨著台股近期波動不斷，投資動向料將成為法說焦點，另外，由於花旗有意出售在台消金業務，外界也關注中信金是否有意承接，藉此拓展自身業務。

需求強勁 4 月外銷訂單估站穩 500 億元 創歷年同期新高

經濟部統計處本周將公布 4 月外銷訂單，統計處認為，儘管 4 月季底效應基期墊高，但受惠需求強勁、去年基期較低，4 月金額可望站穩 500 億美元，續創歷年同期新高，估達 500-515 億元，月減 4%-6.8%、年增 29.8%-33.7%。

展望後市，統計處看好，今年外銷訂單單月超過 500 億美元可望成為常態，主要受惠高科技產品應用持續拓展，疫後生活型態，也助推企業、生活應用數位化持續加速，加上台灣半導體產業高階製程深具優勢，有助高科技產品需求維持成長。