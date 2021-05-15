〈貴金屬盤後〉零售銷售潑通膨冷水 黃金連2週上漲 收2月來最高價

週五 (14 日) 交易，黃金期貨價格連 2 日上漲，也連 2 週收高，登上 2 月以來最高收盤價。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「由於本週幾位 FOMC 成員發表了鴿派言論，投資者擔心 Fed 提早緊縮政策。」

週三公布的美國通膨數據高於預期，導致公債殖利率上升和美元走強，使得週四黃金盤中觸及一週低點。

一些分析師認為，黃金在通膨上升前景與消費者和 PPI 數據間的物價壓力證據之間拉扯，但 Fed 被迫升息來冷卻經濟的可能性在一定程度上遏制了金價漲勢。

但週五的數據顯示，美國 4 月份零售銷售增長持平，不及先前預期的增長 0.8%，而 3 月份增長 10.7％，是因為美政府向國人發放 1400 美元刺激措施的支票所激勵。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 在每日報告中表示，「這份報告對那些認為 Fed 就要緊縮貨幣政策的人潑了冷水。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 14.10 美元或近 0.8%，收每盎司 1838.10 美元。

黃金週一收盤價是最活躍期貨自 2 月 10 日以來最高點，接著週四盤中低點達 1808.40 美元，為 5 月 6 日以來最低盤中價位。

7 月白銀期貨價格上漲 31 美分或 1.1%，收每盎司近 27.37 美元。

Markets.com 首席市場分析師 Neil Wilson 報告表示，「利率升高通常不利黃金，但通膨上升卻有利，所以市場對實際利率的走勢有些困惑。」

「由於 Fed 仍對短期殖利率保持堅定的態度，因此通膨上升的預期傾向支撐黃金的牛市看法。」

交易最活躍的黃金期貨價格本週上升 0.4%，白銀則下跌約 0.4%。

ED＆F Man 資本市場公司分析師 Edward Meir 表示，儘管美元走強且美國 10 年期公債殖利率小幅上漲，但黃金價格本週守住良好漲勢，係因受到了通膨上升的擔憂情緒支撐。「畢竟，黃金是典型的抗通膨工具。」

展望未來，Razaqzada 表示，「仍有待觀察，要看這種擔憂通膨的情緒是否會在未來幾週返回困擾投資者。」

「雖然 Fed 不斷表明通膨將是暫時的現象，但他們顯然不想看到通膨預期不斷上升，因為一旦預期不斷上升，最終就會弄假成真。」

週五公布，密西根大學 1 年期美國通膨預期自 3.4％升至 4.6％，而較長期的指標則自先前的 2.7％升至 3.1％。

「這是通膨壓力上升的另一個跡象，因此，如果未來幾週看到更多這種跡象，美元和公債殖利率可能會反彈並破壞黃金。」Razaqzada 說。

其他金屬商品交易