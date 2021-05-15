〈熱門股〉防疫升級 多檔概念股周漲逾2成

國內疫情失控引發台股重挫，熱錢避險搶進防疫概念股，多檔概念股股價大漲，包括口罩股美德醫療 - DR(9103-TW)、恆大 (1325-TW)，清潔用品廠毛寶 (1732-TW)、康那香 (9919-TW)，檢測試劑廠亞諾法 (4133-TW)、寶齡富錦 (1760-TW)，疫苗相關概念股高端疫苗 (6547-TW)、台康生 (6589-TW)，本週漲幅均超過 2 成。

國內爆發多起感染源不明的新冠肺炎病例，各大醫院也出現新冠疫苗搶打潮，而國產新冠疫苗最快 7 月可開始供應國內市場，其中，研發進度最快高端疫苗，目前臨床試驗進入二期，3700 名受試者已完成第二劑接種，預計 5 月底將有分析結果，6 月依法申請台灣緊急使用授權 (EUA)。

因應北市萬華茶藝館群聚案，政府首度採用抗原快篩，雖然抗原快篩準確度不及 PCR(核酸檢測)，不過檢測時間僅 15 分鐘，且陽性者代表體內病毒量偏高，有助分流；政府初步在北市聯醫中興院區、和平院區、西園醫院及剝皮寮設置快篩站。

據了解，北市府初步與國光生 (4142-TW) 子公司安特羅 (6564-TE) 以及寶齡富錦 (1760-TW) 接觸，兩家業者開發的新冠快篩試劑均已取得衛福部專案製造許可，且陸續銷往海外地區，月產能分別可達 100 萬劑、300 萬劑，可隨時因應政府需求。

高端疫苗走勢圖