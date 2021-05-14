資本利得賺飽飽 南山人壽Q1稅後純益年增130%

受惠今 (2021) 年第 1 季資本利得入袋，南山人壽首季合併稅後純益大賺 264 億元，較去年同期大幅成長 130%，每股稅後純益為 1.91 元。受到新台幣持續升值影響，南山人壽傳統型美元保單市占持續居冠。

南山人壽第 1 季合併新契約保費約 283 億元，合併總保費收入約 994 億元，稅後純益 264 億元，年增 130%，合併資產總值達新台幣 5.1 兆元，股東權益約新台幣 4243 億元。EPS 為 1.91 元。

南山人壽之所以繳出亮麗成績，是第 1 季掌握市場波動，處分國內外股票及債券，使淨投資損益增加，第 1 季投資績效較去年提升，整體投資報酬率達 3.2%；投資資產新台幣 4.7 兆元，相較去年同期成長約 4%。

而保單策略方面，南山人壽表示，持續提供保障型、意外及健康險等多元化的商品滿足保戶需求，保費收入穩定，且今年以來，美元匯率維持低檔、及台幣低利雙重優勢，帶動美元商品銷售暢旺，加上去年下半年起陸續就推出具有健康獎勵回饋機制的意外及健康險，買氣也很好，貢獻整體新契約保費收入，使得第 1 季新契約保費收入約 283 億元。

其中，受到新台幣持續升值影響，美元保單近期在市場持續熱銷，南山人壽去年就已經奪下傳統型美元保單的市場第一；今年仍持續領先，累計至第 1 季為止，南山人壽傳統型美元保單新契約保費收入約新台幣 223 億元，持續市佔第一。