張志誠觀點：陽明、長榮大跌曾創造的機會 疫情下散裝航運股正在複製

以台股目前仍維持長期年線趨勢向上，架構上來講這還是在多頭裡面， 其實在股市本來漲多的時候就一定會有回檔，多頭的結構常常讓人抓不清的就在於「緩漲急跌」，之前我一直強調在 5 月 15 以前是第一季財報全部公佈的時候，也是最容易超漲股被壓回來的時間點，事實上第一季財報早就已經過去很久，股票的一個邏輯，絕對不是看過去的一個財報，只是當許多投資人面臨到股價瞬間下跌的時候，才會回過頭去思考，所謂基本價值的條件。

然而若又遇到外在的因素，跌的速度更快的時候，再好價值的公司也會因為恐慌，而難以堅持，在股票市場，所有的操作都是一個訓練以及原則呈現的關鍵。我個人認為若非疫情加速市場恐懼的心理，台股合理來講不應該在這一次的回檔中跌破半年線。

目前半年線的一個位置落在 15609 點，短線上大盤是有在這邊支撐住，可是投資人也要有一個心理準備，台股的慣性偶爾都有異常多跌一下的現象，我只能說，以我目前判斷下半年全球還有即將大幅出貨的電動車，包括 5G 手機，今年也是進入滲透率最高的時候，假設整個下半年的基本面獲利能力是要比上半年好的話，那麼因為短期疫情的因素讓台股在半年線附近爭扎，我認為並不需要看的太壞。

不是所有股票都會跟大盤同步，很多人之所以會羨幕曾經大買到股價低點的時候，但卻沒有去思考股價在很低點的時候為何要買，我舉例訊芯 (6451-TW) 在沒有公佈第一季財報 EPS 達到 2.16，比去年大幅成長 3.79 倍，甚至從營收在第一季也看不出來有這樣 EPS 跳增的實力。

但是事實上訊芯 KY 從去年第二季後毛利率就一路的大幅跳增，縱使在淡季時間，毛利率也保持這樣的水準，然而因為股本比較小，目前股價雖然都落於半年線跟年線之下，我們可以預期下半年的旺季只要保持這種毛利率水準，EPS 跳增會更加驚人，所以股價就不可能比過去半年度還要低，這也是為何當財報一公佈以後，股價今天直接鎖住漲停，買也買不到的關鍵。

換個角度說，陽明 (2609-TW) 我從去年第四季財報公佈後，已經毛利率大幅跳增季成長超過 20%，然而當時貨櫃海運的陽明，在 2 月份的股價大跌，其實是市場股價變化的因素。若可以堅守未來獲利能力必然看的到的信念的話，今年 2 月一度跌回 20 塊以下的陽明，本益比不到 6 倍就是最好價值投資的時候，結果等現在當大家看到第一季財報是恐怖大獲利的時候，股價卻已經多漲了超過 4 倍。

我之所以告訴大家這些內容，關鍵就是唯有看穿未來獲利能力的個股，才有辦法在股價大跌的時候從最空頭投資上來，縱觀上述我所講的例子，這與所謂的技術面並無強烈連結關係，很多投資人不是沒有在股市曾經買過好股票，但卻容易受到股市劇烈的波動影響而捨棄了基本投資的初衷，造成好公司無法真正投資到低點以外，甚至還會追高殺低，浪費手中既有的資金。

嚴格說來今天雖然散裝航運的公司四維航 (5608-TW)，台航 (2617-TW)、中航 (2612-TW)、正德 (2641-TW)、新興 (2605-TW)、裕民 (2606-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)，這些公司在 BDI 指數成長下第一季財報都比市場預估還要好，然而股價短線受到獲利資金恐慌殺出下，重回本來起漲的位置點，可是投資人要記住 BDI 指數 4 月份的漲幅包含現在船舶的日租金，都還沒有反映在第二季的財報上面，也就是隱含的獲利能力早已經跑在前面，但股價卻又回到低檔。

我認為非經濟因素的下壓有時會是投資人找到價值投資最好的時機點，今年 2 月因為農曆過年長假關係，資金加速離開的貨櫃海運公司那時候買點陽明、長榮也都是這樣子創造出來的。

立即免費加入張志誠粉絲團，可獲得更多資訊分享

股市帝國張志誠 LINE 粉絲團

https://lin.ee/mPZB06s

股市帝國張志誠 YOUTUBE 影音頻道

https://www.youtube.com/channel/UCCe4ROy5DoIHyvpKD961PuA

股市帝國張志誠 TELEGRAM 頻道

https://t.me/morehappy1688

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險