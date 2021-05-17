盤勢大洗牌 選股怎麼看？

台股大盤受到美國科技股指數拉回及國內本土疫情升溫衝擊，本周大跌，季線及半年線相繼被貫穿，這次千點股災與去年 3 月疫情剛爆發時類似，短短幾天大盤就大跌 2000~3000 點，但後來就從 8000 多點大漲翻倍到 17000 多點，跌破很多人的眼鏡，時隔 1 年大盤再次重挫，半年線 15500 貫穿後拉下影線，是否成為定海神針撐住大盤，再反攻季線？另一觀察重點是佔大盤比重 3 成的台積電，自 1 月份創下 679 元高點後進入整理，5/12 回測到 518 元，短線回檔已達 23%，跌深至少也有技術反彈。

傳產 Q1 業績大好，法人積極買進

大盤雖然回測半年線，但傳產也跟著拉回，法人傳產股持股不高的情況下，這波法人搶補，中鴻就是法人最近搶買對象，早在 17~8 元時我就曾在周刊推薦過，當時看好原物料受惠疫情和緩及景氣翻揚，今年鋼鐵需求隨著景氣復甦提高，鐵礦砂報價創歷史新高，在拜登基礎建設還尚未推動下，美國鋼價已創了 60 年來新高，表示市場資金預期鋼價持續走高提前卡位，加上中國推動碳中和，5 月起中國製鋼廠被迫減產，所減少的粗鋼量能預期將會是兩個中鋼所生產的量，需求提高供給減少，上游原料加上運費高檔，鋼價當然就易漲難跌，中鋼自去年下半年開始報價已是連 11 漲，中鴻盤價則是連 11 漲。

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