〈台股盤前〉美股四大指數收紅+鴻海傳捷報 今日可望向上反攻

美股四大指數周四全面收紅，恐慌 VIX 指數也跟著回落，台股連四日下挫後，今 (14) 日可望止跌反彈，加上電子權值股鴻海盤前傳出好消息，有助大盤向上反攻，站回昨日高點萬六大關。

電動車製造商 Fisker 與鴻海在台灣時間盤前宣布，雙方已敲定 7 年的電動車代工協議，計劃 2023 年在美國設立電動車代工廠，初估年產能至少達 15 萬輛，首批電動車將在 2023 年下半年於美國廠開始生產。

台股近四個交易日，從高點 17304 點跌至 15670 點，短線跌幅高達 1634 點，也多次爆出歷史新天量，不過，昨日隨著量能縮減、融資追繳壓力減輕，以及電子股明顯轉強等訊號浮現，均有助指數今日反彈向上。

市場消息方面，被動元件大廠國巨宣布，擬自 5 月 17 日至 7 月 16 日，自集中交易市場買回 4000 張庫藏股，買回價格區間 409.5-655 元，股價低於區間價格下限，將繼續買回，這也是國巨暌違近 3 年後，再度實施庫藏股。

鋼鐵龍頭中鋼也公布 6 月盤價，隨著經濟復甦引發全球鋼鐵需求大增、供應吃緊，加上煤、鐵原物料、運輸、環保議題等各項成本飆漲帶動下，國際鋼價續創歷史新高，中鋼 6 月盤價也已連續 12 個月上漲，平均漲幅 8%。

法人表示，台股近日連日重挫，短線電子股乖離過大，短線有機會反彈，不過仍不宜追高，加上台灣疫情蠢蠢欲動，將是後續留意重點。