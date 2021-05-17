產業升級靠它！雙捷運Ａ級商辦「冠德市政廳」

當「低利」、「抗通膨」已是置產族搜尋關鍵字，企業主關注產業升級、轉型，「廠辦分離」絕對是熱搜詞！營建股「營收王」冠德（2520）打造新店 3600 坪市政生活園區，31 層 A 級商辦總部「冠德市政廳」，放眼全台未見的創新模式，一舉複合『區政中心、八大機關、國際商辦、永續社區、運動中心、街廓廣場』等多元機能，以放眼全台未見的創新規模，強勢地段吸引新店企業主搶進置產。

產品稀缺 企業主秒懂其價值

「冠德市政廳」大基地、大街廓開發，正迎雙捷運十字交會處，甫推出引爆市場話題，目前已熱銷 9 成，2 萬坪商辦僅剩約 400 坪可售，格局為 100 坪起跳，該案為新店區公所公辦都更案，切入新店區長期缺乏的頂級Ａ辦商品真空帶，不只吸引有需求的新店企業主精準出手，置產族也看準穩定收益紛紛搶進，更因台北市中心辦公室供不應求，連台北企業主也朝向新北尋求頂級辦公空間，更推升「冠德市政廳」炙手可熱。

事實上，當企業面臨換屋與總部化需求，購入商辦是極為精打細算的做法，低利環境下，房地產不只保值更是抗通膨利器，加上將行政辦公部門移入高檔商辦，原有廠區空間得以擴大，特別是遷入捷運站旁，且與行政機關、區政中心當鄰居的「冠德市政廳」，員工通勤、廠商來訪、洽公等一站式滿足，企業更有門面，堪稱面子裡子兼具，企業最具前瞻性的投資。

超強交通優勢 力拼 100% 進駐率

「冠德市政廳」垂直整合新店區多個行政機關，包括新店區公所等八大行政機關，加上原地主中華電信也將進駐，合計公家單位就佔據該商辦量體的 75%，僅 25％的面積能夠釋出，屆時公家機關率先進駐，不只帶動區域整體發展，高進駐率亦能支撐商辦租金表現，是置產族願意搶進的關鍵。

此外，「冠德市政廳」不只立足雙捷運交會處，可快速串連北二高，15 分鐘內車程直達信義市府，並有環快、台 9 線，10 分鐘即到敦南商圈。該案目前每坪單價約在 6 字頭，作為新店十年來首見、旗艦型商辦案，未來增值空間深受期待。

國際級建築師丹下憲孝操刀 新店指標建案

捷運到站即到家，是在大台北置產不敗的必要條件，冠德 2520 此次師法國際級都市風貌、以天橋空廊為行進版型，選址新店北新路首排、打造台北第一座捷運共生園區，捷運區公所捷站出口以天橋銜接到辦公總部 3 樓，連接八大市政機關，便利交通網絡助攻產品熱銷九成。

為打造新店首席Ａ級商辦，「冠德市政廳」找來擁有日本新都廳、富士電視台等作品、享譽國際的建築師丹下憲孝，佔地 3600 坪都更園區，擁住宅、商辦、國民運動中心、公園等，是區域建設亮點，鬧中取靜環境、超稀有規劃，更凸顯產品價值性。

新店指標建案 - 冠德創新殿 / 市政廳

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