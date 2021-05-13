佳世達Q2仍樂觀 下半年變數多相對保守

佳世達 (2352-TW) 今 (13) 日召開線上法說，董事長陳其宏表示，目前看第二季樂觀正向，其中醫療事業群維持高度成長，不過下半年從供應角度來看，相對保守謹慎。

陳其宏表示，第二季需求遠大於供給，以及缺櫃、原物料及零組件漲價缺料情況都延續，展望與前次法說相比沒有太大的改變，營收獲利仍樂觀，不過下半年來看，雖然多國陸續施打疫苗，但歐洲印度疫情仍嚴峻、供應鏈端持續面臨挑戰，加上通膨疑慮也增添變數。

就佳世達四大事業群第二季展望來看，顯示器等資通訊產品 (ICT) 第二季受缺貨影響，佳世達認為，出貨量的成長幅度會較預期小一點，但由於高端及利基型產品比重提升，營收獲利還是有不錯成長。

醫療 (Medical) 事業群，則受惠中國透析布局持續發酵外，台灣國內疫情再起，口罩以及酒精短時間需求爆發，佳世達看好，整體業績表現估將優於預期。

以明泰 (3380-TW) 為主的網路網通事業群 (NCG)，佳世達表示，目前訂單已經看到明年第一季，也開始跟客戶分攤上漲的成本，毛利率估將較第一季成長；另外，仲琦 (2419-TW) 透過明泰取得新客戶也將開始出貨。

智能解決方案事業群 (BSG) 方面，雖然受到缺料影響，但持續受惠企業數位轉型需求，加上產品線擴展至雲端應用，也帶動相關軟硬體需求增加，至於電動車方面，佳世達表示，目前鎖定充電樁應用，會從通路布局開始發展。

而法人也關注佳世達改變認列轉投資友達一事，對此，佳世達表示，未來友達獲利雖然不影響財報，但友達有發股利，還是會認列在業外獲利，而因應改變認列方式，第二季將認列一次性評價獲利，但不影響現金流。