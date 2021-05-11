佳世達擬配息1.5元 首季EPS 1.07元寫13年單季新高

佳世達 (2352-TW) 今 (11) 日公告第一季財報，在毛利率、營益率雙率雙升、轉投資友達獲利亮眼，業內外均佳帶動下，稅後純益 21.12 億元，季增 19.8%、年增 809%，每股純益 1.07 元，寫 13 年單季新高；董事會也通過去年盈餘配發，每股擬發 1.5 元現金股利，則寫 16 年最佳。

此外，佳世達也公告，子公司蘇州佳世達斥資人民幣 4992 萬元、約新台幣 2.2 億元，加碼轉投資江蘇宇迪光電，持股比重來到 20%，藉此加速轉型高附加價值零組件並擴大影像產品市場。

佳世達第一季營收 509.04 億元、毛利率 14.7%、季增 0.4 個百分點、年增 1.4 個百分點；營益率 3.8%，季增 0.1 個百分點、年增 1.1 個百分點；稅後純益 21.12 億元，季增 19.8%、年增 809%，每股純益 1.07 元。

佳世達第一季除了持續受惠併購效益，持續帶動營收、毛利率以及營益率向上外，轉投資友達首季財報量眼，也大幅挹注業外獲利，不過，佳世達表示，5 月 12 日起將不再認列友達業外獲利，改採評價認列，降低業外對財報的影響數。

而佳世達也決議股利政策，每股擬配 1.5 元，以今日收盤價 31.6 元計算，現金殖利率 4.7%；相較去年每股純益 2.54 元，配發率近 6 成。