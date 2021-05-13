正值四月營收公布及第一季財報陸續揭露，四月營收創新高家數減少，再來遇到印度疫情大爆發、美國科技股大跌，加上國內疫情轉趨嚴重，電子股重要權值股全面跌破季線，台股指數一口氣一度下殺至半年線之下，看來整理時間拉長；傳產及金融則輪漲，趨勢尚未改變，但乖離過大，不宜追高、只宜低接，台股五月進入大箱型！

【文／方亞申】

台股本周利空不斷，美國科技股弱勢，加以已公布的四月營收創新高家數由三月的一七三家降至一二六家，最重要是國內疫情進入去年五月以來最嚴重之時，政府已承認進入社區感染，並可能提升提升至第三級警戒，市場則是湧現從去年三月初八五二三點大漲一倍以來最大獲利回吐賣壓，以及總修正。指數兩根長黑直接跌破季線，且在一六四六○至一七一三七點出現七二五○億元歷史次天量，看來拉長整理時間是免不了，以回檔三分之一計算，約落在一四六四七至一五○○○點，個股將最對年線乖離過大的修正，傳產及電子都是如此。等待量縮才有在反攻機會，業績股終將還是焦點所在。

原先台股今年以來漲幅一度超過兩成，居全球之冠，如今已降至四％左右，原先主要推升力道來自於半導體族群，惟近來美國科技股表現不佳，遠遠落後道瓊及標普指數；台灣科技股亦同，近來表現不太好，尤其是護國神山台積電，因為在全球地位太重要，被歐美日要求率先生產毛利較低的汽車晶片，營收及毛利略受影響，重要是在元月創下六七九元天價後，已將近四個月未再創新高，即便有三年投資一千億美元大手筆動作，但市場陷入觀望，股價最先跌破季線後都站不上。

台積電、聯發科率先留長下影線

另一檔總市值高居第二名的聯發科先前才被外資升評調高目標價至兩千元、股價創下一一八五元天價後，反轉而下，尤其印度疫情大爆發，勢必影響今年智慧手機銷售，那又是聯發科重要市場；５Ｇ晶片也見大高通追趕，外資馬上又降評，股價也跌破季線。營收王鴻海在清明節過後也跌破季線，以上這三家權重股都一度跌破半年線。再來四月營收公布，重量級個股加上面板幾乎都不如三月，話說是缺料以及營業天數較少，但是營收若無法再衝高，加上去年以來漲幅可觀，修正跑不掉。

其實從四月初費半指數見到三三一四點歷史高點後，走勢就一路震盪走跌，英特爾、美光、AMD、輝達、高通等走勢都很弱，只靠著美台韓大喊擴大資本支出的半導體設備股如應材、科磊、艾司摩爾等股價創高支撐，四月底費半指數跌破季線之後就反彈無力，近期跌破半年線；那斯達克指數四月底反彈還曾經創歷史新高點一四○七三點，如今也是跌至季線。四月初以來資金集中在標普及道瓊，尤其是道瓊指數屢屢創歷史新高，主要就是靠著疫情逐漸和緩，美國經濟可望加速重建，包括零售沃爾瑪、梅西百貨、Target，以及房屋修繕 Home Depot，加上拜登訴求的基礎設施重建需求的鋼筋族群紐可、美國鋼鐵大漲；以及原物料銅價創歷史新高帶動相關股，配合金融股強勢，道瓊表現十分出色，累計今年以來上漲超過十一％，比台股還好；相對費半今年漲幅降至七％以下、那斯達克也降至四％以下。

第二季以來在國際原物料銅、煤、鐵礦砂、鋁、紙漿、大宗物資黃小玉接連大漲下，強勢族群的確是換人做，尖牙股蘋果、亞馬遜、臉書、特斯拉等都是呈現低檔整理，所以高總市值及科技股較無表現，台股原本主流電子股也較無施力點。

短線整理、中長線不看壞

美國疫情有轉緩跡象，主要是疫苗施打加速中，已超過一億人至少施打過一劑疫苗，大多以莫德納以及輝瑞與德國合作的ＢＮＴ為主，據報載效果較ＡＺ及嬌生好，所以確診人數明顯下降，約有接近四分之三州已解封，只剩加州等較大州還半封鎖，政策上則是用盡方法促使民眾出門接種疫苗，努力在國慶七月四日全面解封恢復正常，目前情況來看是相當有希望，預計人民將報復性消費，刺激成衣、餐飲、運動等相關股價先上漲。而去年財政部已經對銀行進行壓力測試，得以買庫藏股會配發股息，汽車股則是盡量要求台積電補足車用晶片，股價也相當強，所以道瓊走勢相當看好續創新高。尤其是運輸股走強，運輸類股的表現普遍被視為全球經濟活動的風向球，相關類股的反彈也為市場帶來經濟加速從疫情中復甦的訊號。一般電子股走勢可能要到七月以後，如蘋果新手機將開始生產，此時股價較容易上漲，在此之前較無題材，大致上以年線至季線之間震盪為主。美國高總市值公司蘋果、谷歌、微軟等還是很有錢，帳上現金在數百至數千億美元，谷歌就計畫買回五百億美元庫藏股，所以那斯達克也不太容易連續大跌。

大致上看好美國將從疫情中走出來，股市短線整理、中長線不看壞。民眾施打疫苗過半的英國也逐漸遠離疫情威脅，相反地，全球其他國家第四波疫情又轉趨嚴重，日本如此、馬來西亞再度封城數周，最嚴重是印度，確診及死亡人數暴增至全球前幾名，一時之間還看不到盡頭。但是印度有接近十四億人口，醫療資源十分匱乏，重症加護病床、藥品、氧氣和呼吸器也嚴重不足。而且衛生條件長期得不到有效改善，約一半的家庭沒有廁所，較容易引發環境污染。而由於疫情十分嚴重，不少國家都先僑民安排離開印度。而醫療資源不足，甚至下令將用於鋼鐵廠焊接的氧氣轉至醫療，鋼鐵也會減產。其實疫情幾乎失控，不少產業都陷入減產或停擺，鋼鐵及汽車製造都在內，加上印度棉產量占全球約二五％，沒有充足人手種植，勢必減少全球棉花供給量，也由於印度是成衣代工出口重鎮，但化纖產能不多，顯階段只能轉單至東南亞或台灣，至於中國有新疆棉事件，是否拿到轉單仍待觀察。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2143 期

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