銅鐵概念股危機總動員

美國經濟將解封，中國在美國和盟國包圍下力求經濟突破，端出十四五計畫尋求經濟再升級，加上美國擴大基礎建設激勵非鐵金屬和全球鋼鐵報價全面走高，帶動全球鋼鐵、銅礦相關股成為股市多頭的明燈。

【文／魏聖峰】

在拜登政府宣布二．二五兆美元擴大基礎建設工程後，歐盟、日本等主要工業國家也可能考慮實施類似的計畫來提振經濟。中國去年宣布的十四五計畫也有諸多擴大基礎建設計畫，帶動中國對原物料需求旺盛。市場需求強勁成長下，國際銅價創下每公噸一○七四七．五五美元的歷史新高，鐵礦砂創下每公噸二一六美元的新高，帶動全球鋼鐵和銅礦相關股股價近期全面走高。

全球今年ＧＤＰ可望達六％

拜登政府上任至今陸續宣布多項紓困和振興經濟計畫，在美國疫苗施打越來越普及，政府計畫在七月四日宣布經濟全面解封。經濟全面好轉又碰上溫和通膨環境下，美股主流已從先前的科技股轉變鋼鐵、醫療保健、金融、紡織和消費相關股，近期道瓊工業指數維持創新高，而 Nasdaq 指數高檔震盪。全球股市的多頭氛圍下，原物料商品價格水漲船高，國際銅價近期創下每公噸一○四四○美元的歷史新高，超越二○一一年當時每公噸一○一九○美元。國際鋁價在非鐵金屬價格走高下也創下每公噸二五四○美元的三年新高，國際鐵礦砂在中國和全球主要市場對鋼鐵需求成長，創下每公噸二一六美元的新高。中國是全球鐵礦砂最大需求國，中國內需市場對鋼鐵需求旺盛下，國際鐵礦砂在五月初首次突破每公噸二○○美元。

澳洲和巴西是全球最大鐵礦砂出口國，最近幾年中國和澳洲之間不論在貿易和外交各方面都出現緊張，而澳洲鐵礦砂有六成是出口到中國市場。即使中國針對很多澳洲進口的農產品實施貿易制裁，唯獨不敢針對鐵礦砂進口制裁，否則很容易就會傷到中國本身的經濟成長。全球鋼鐵產業對鐵礦砂需求強勁，澳洲預估今年鐵礦砂出口將成長三一％，達到一三六○億澳元。儘管目前全球疫情依然嚴峻，ＩＭＦ四月最新預估今年全球經濟成長率將有機會達到六％，而去年則為負三．三％，今年全球經濟將有不錯的成長，推升原物料商品價格走出多頭格局。

國際銅礦超越十年前高點再創歷史新高，銅礦幾乎是各產業用途最廣的非鐵金屬。從建築、機械、汽車、鋼鐵和電子產業都需要用到銅礦，是全球經濟成長的溫度計。最近各國政府大力推廣的電動車，是原來汽柴油車對銅需求的四～八倍，還有綠能相關設備以及美國、中國政府推動的電線電纜更新建設等，對銅的用量更大。近期高盛證券分析師 Jeff Currie 出具研究報告指出，在全球排能減碳、使用再生能源取代原油趨勢下，銅所扮演的角色更加吃重，最近市場銅供給量明顯吃緊，預料未來四年國際銅價將大漲超過六○％。他甚至說出銅是新石油的觀點，並提到銅是打造潔淨能源設備的主要金屬原料，若人類沒有大量開採銅等關鍵金屬，想要用再生能源取代石油的遠景就難以實現。

銅是全球經濟成長的溫度計

Jeff Currie 預測國際銅價到二○二五年每公噸上看一．五萬美元，與目前的價格相比國際銅價有超過四三％的上漲空間。銅價創新高，美國最大銅供應商 Freeport-McMoRan 的今年來股價漲幅接近七成。該公司第一季營收四九億美元、年增七五％，ＥＰＳ○．五一美元，營益率三二．四五％，高於去年全年平均的二七．二一％；淨利率十五．五％，高於去年的四．九％。以這樣的成長率推估，今年的營收年增率至少三成。

國際鋁價創三年新高，美國鋁業上季轉虧為盈並交出營收二九億美元、年增兩成、ＥＰＳ○．七九美元、營益率一一．八一％的好成績，帶動美國鋁業股價創兩年半新高。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2143 期

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