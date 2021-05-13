台股續殺232點 三大法人賣超261.04億元 外資4天狂砍近800億元

國內疫情嚴峻，加上美國 CPI 飆漲，美股應聲下挫，台股今 (13) 日開盤即暴跌逾 500 點，下探 15368 點，隨著低接買盤進場，大盤翻紅一度站回萬六，但仍擋不住賣壓來襲，終場指數下跌 232 點，收在 15670 點，上沖下洗超過 660 點，驚險守住半年線，三大法人合計賣超 261.04 億元，外資已經連 4 賣，累計狂砍近 800 億元。

台股昨天創下 7700 多億元天量後，今天成交值略縮至 5682.8 億元，仍居高檔。觀察籌碼面，外資今天狂砍 226.94 億元，連續 4 個交易日賣超；投信仍買超 6.59 億元，為連 7 買；自營商則賣超 40.94 億元，三大法人合計賣超 261.04 億元。

台積電早盤股價再度急殺逾 3%，最低跌至 541 元，盤中一度翻紅來到 563 元，終場仍遭摜壓，下跌 2.3%，收 547 元，市值蒸發 3370 億元；聯發科一度站回 900 元，終場同步翻黑收 873 元；聯電、大立光、日月光投控獲買盤支撐，連袂上漲 2-3%。

資金重回電子族群，先前漲多的鋼鐵人、航海王仍是殺盤重點，中鋼一度逼近跌停，終場重摔 4.5% 收 36.6 元；中鴻、燁興、燁輝、大成鋼、盛餘、海光等 13 檔上市鋼鐵股均落入跌停。

航運股人氣退燒，陽明入列 MSCI 成分股並未出現慶祝行情，貨櫃三雄全被打入跌停，散裝航運股同樣哀鴻遍野，新興、裕民、台航等持續亮燈跌停。

國內疫情緊張，本土確診數恐持續攀升，因此，防疫題材仍是盤面人氣指標，二大疫苗廠高端、國光生持續亮燈漲停，寶齡富錦、毛寶、康那香、恆大、ABC - KY、杏輝、台康生等多檔也直奔漲停價，買氣熱絡。此外，興櫃基因檢測廠金萬林及博錸股價連日飆漲，今天更觸動熔斷機制，暫停交易。