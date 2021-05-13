物聯智慧雲端服務營收續強 近期並取得陸中移物聯戰略合作

物聯智慧 (6565-TE) 日前公告 4 月合併營收為新台幣 1,221 萬元，年減 37.5%，但累計 1~4 月合併營收仍有年增 4.5% 的表現。4 月營收減少主要係因去年同期有專案硬體銷售額近 1,200 萬元，加計軟體與服務後，單月合併營收達 1,954 萬元，墊高基期，若扣除此批硬體銷售，單以 4 月軟體及雲端服務營收相較於去年同期，則有 59.5% 的大幅成長，累計今年 1~4 月的軟體及雲端服務營收較去年同期亦有逾 40% 以上的成長幅度。

特別值得一提的是 (物聯智慧 6565-TE) 近來聚焦之雲端服務收入，單以今年 4 月、以及 1~4 月表現相較去年同期也分別有 71.2% 及 53.1% 的亮眼表現，由於軟體與雲端服務才是公司的核心發展項目，在此部分相較去年仍有大幅成長的表現下，對其 2021 年的整體營運表現應仍值得期待。

物聯智慧 (6565-TE) 的技術符合 5G 時代強調的影像高效連線及傳輸、低延遲，並注重資料安全的特性，近年不斷升級其核心 P2P 連線技術的效率及資訊安全保護機制，搭配影像監控的雲端解決方案，已獲得許多品牌商客戶的信賴。2020 年開始與東北亞電信運營商合作布局終端消費市場，這是開拓電信商類型客戶的重要里程碑；繼與東北亞電信商合作之後，今年物聯智慧 (6565-TE) 的版圖延伸到中國電信運營商體系，與三大電信運營商之一的中國移動，於 2012 年成立的全資子公司「中移物聯網」簽署戰略合作協議，此協議的簽訂是對物聯智慧 6565-TE 長期發展目標之一”成為電信運營商物聯網平台供應商”角色的更進一步實現。

中移物聯網主攻「雲 - 管 - 端」解決方案，並開發 OneLink 平台，近年積極拓展歐洲智慧家庭市場，基於歐洲客戶對網路影像監控相關方案的高規格需求，找上以處理影像監控雲端方案見長的物聯智慧 (6565-TE) 合作，雙方簽署的戰略合作協議以市場需求為導向，聚焦智慧家庭與安防監控等應用，其 OneLink 平台與物聯智慧 (6565-TE) 的 Kalay 雲端平台對接之後，即具備高效影像傳輸與雲端服務功能，補齊中移物聯網前進歐洲智慧家庭終端市場的最後一塊拼圖。2019 年，物聯智慧 (6565-TE) 被列入中國 AIoT 企業百大排行榜，是少數進榜的台灣廠商，顯見其受到中國市場的重視程度，如今取得中移物聯網公司尋求合作，即是最好的佐證。

物聯智慧公司 https://bit.ly/3tMm1EA