〈華碩法說〉零組件缺口仍達3成 Q2營收估持平首季

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (12) 日舉辦線上法說，展望第 2 季，共同執行長胡書賓表示，筆電需求強勁，能見度至少到第 3 季，但零組件供給缺口仍有 25-30%，將與供應鏈積極應對，不過在筆電需求強勁支撐下，法人估，華碩第 2 季營收仍將站穩千億元，持平首季達約 1100 億元。

胡書賓表示，目前整體零組件供給並沒有太大改善，缺口仍達約 25-30%，評估吃緊狀況將延續至第 3 季，除了驅動 IC 外，近期包含電源 IC、周邊 IO 控制 IC 也出現供給危險訊號，將積極與供應商協調應對。

產品售價方面，胡書賓指出，華碩首季產品調整價格，全面反映上游材料成本，客戶均能體諒，認為這波漲價有助整體筆電供應鏈價值提升，第 2 季價格是否再調整，將視市場狀況動態評估。

展望第 2 季，華碩預期筆電出貨仍可望季增約 5-10%，共同執行長許先越表示，隨著數位化，工作、學習型態改變，今年三大產品線成長仍以優於市場平均為目標，其中，一般、電競筆電可望年增 20%，商用、教育產品則是以翻倍為目標。

許先越進一步指出，雖然疫苗施打、缺料問題仍影響筆電市場能見度，但去年疫情以來，市場持續處於供不應求狀態，通路庫存水準仍低，因此目前訂單能見度至少到第 3 季上旬，第 4 季、明年則還要觀察。

另一方面，近日國內疫情升溫，華碩也升級防疫措施，許先越表示，內部去年就已成立相關專責單位，而據了解，華碩自昨 (11) 日起已停止外部訪客，明 (13) 日也將採取分流上班模式。