英國第一季GDP萎縮1.5% 好於市場預期

根據英國統計局在週三 (12 日) 公佈的最新數據顯示，由於全國性的封鎖措施持續對經濟活動造成壓力，英國今年第一季國內生產總值 (GDP) 初值較上一季萎縮 1.5%，但好於市場預期。

數據顯示，英國第一季 GDP 季減 1.5%，但好於市場預期的縮減 1.7%，較疫情大流行之前的 2019 年底仍下跌 8.7%。與去年同期相比，則萎縮 6.1%，略好於市場預期的萎縮 6.2%。

數據也顯示，英國經濟在 3 月月增 2.1%，高於預期的 1.3%。與去年同期相比，則增長 1.4%，好於市場預期的 1%。

此外，3 月英國占主導地位的服務業產出月增 1.9%，製造業和營建業的成長也好於預期。

為遏止疫情持續蔓延，英國在第一季實行了嚴格的防疫封鎖措施。不過，隨著防疫封鎖措施緩解以及經濟重新開放，預計該國今年餘下時間將出現大幅反彈。

英國首相強生 (Boris Johnson) 在日前宣布，在四階段的鬆綁計畫中，於 5 月 17 日開始進入第三階段，英國民眾將被允許在室內聚會，最多 6 個人的團體。酒吧、餐廳、咖啡廳等也能開始在室內招待客人。

國際貨幣基金組織 (IMF) 預估，英國 GDP 將在 2021 年增長 5.3%。英國央行上周則指出，隨著新冠肺炎封鎖限制緩解，預計本財年經濟成長 7.25%。

央行表示，在國內經濟活動不受巨大限制的情況下，預計英國經濟將在今年內回升至疫情前水平。央行首席經濟學家 Andy Haldane 認為，證據顯示，家庭和企業支出均顯著且持續增長，消費者和企業信心也開始反彈。