報告：主權財富基金去年直接投資翻倍 很大部分用於支持國內經濟

一份周二 (11 日) 發布的報告指出，主權財富基金的直接投資，在 2020 年幾乎翻倍，達 659 億美元，其中很大一部分投資於國內，因這些基金試圖緩解新冠疫情為本地經濟造成的打擊。

根據主權財富基金國際論壇 (IFSWF) 的報告，儲蓄基金的投資首次少於主權發展基金和混合基金。在這三類基金中，儲蓄基金著眼於長期財務回報，主權發展基金更重視幫助發展國內經濟，混合基金的任務為兩者兼具。

報告指出，包括主權財富基金在內的機構投資人，在疫情爆發前擁有大量資金。因此，它們將這些資金用於支持本國經濟，或在 2020 年 3 月國際市場大跌時，趁便宜時進入市場。

報告稱，主權基金在 2020 年進行了 486 億美元的直接股權投資，是 2019 年規模的逾兩倍，其中 91 億美元投資於房地產，82 億美元投資於基礎設施。

許多主權基金被要求用於支持國內企業。例如，土耳其的主權財富基金向三家國有銀行注資 210 億里拉 (25 億美元)，新加坡淡馬錫控股支持了勝科海事 (Sembcorp Marine)15 億美元的配股。

報告稱，2020 年主權基金將總資本的 22%，用於本國市場進行直接投資，這是疫情造成的結果。相較之下，過去 5 年的平均水準僅為約 13%。