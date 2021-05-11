國銀Q1對中小企業放款增1534億元 這三家銀行貸放最多

金管會今 (11) 日公布，截至 3 月底止，國銀今年第 1 季對中小企業放款新增新臺幣 (以下同)1534 億元，達成率為 51.15%，首季增加金額最多的前三大行分別為國泰世華銀行、華南銀行及兆豐銀行。

截至 3 月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達 7 兆 9658 億元，較上月底增加 689.89 億元，但年減 13.67%。中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為 67.13%，占民營企業放款餘額比率為 69.06%，分別較上月底的比率增加 0.25 及 0.23 個百分點。另中小企業放款的平均逾期放款比率為 0.34%，與上月底相同。

如果拉長時間以一整季來看，3 月國銀對中小企業放款 689.89 億元，高於今年 1 月的 309 億元 、2 月的 534.64 億元，累計 1~3 月新增 1534 億元，為了營造有利中小企業融資環境，今年放款目標跟去年一樣訂為 3000 億元，因此截至首季為止，達成率已過半。

以個別銀行放款而言，今年前 3 月對中小企業放款金額最多的前三大銀行，包括國泰世華銀以 188 億元最多，華南銀行以 178 億元排名第二，兆豐銀放款 169 億元排名第三高。