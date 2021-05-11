和碩首季營益率降至1% 業外挹注每股賺1.75元

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (11) 日公布首季財報，本業受季節性因素衰退影響，營益率降到 1%，季減 0.5 個百分點，業外則有處分日鎧股權投資利益，加上所得稅回沖，稅後純益達 46.73 億元，季減 2.07%、年增 202.66%，每股純益 1.75 元，為 6 年來同期新高。

和碩首季營收 2166.22 億元，季減 52.64%、年減 22.21%，毛利率 4.26%，季增 0.95 個百分點、年增 2.05 個百分點，營益率 1.02%，季減 0.43 個百分點，並由去年轉正，稅後純益 46.73 億元，季減 2.07%、年增 202.66%，每股純益 1.75 元。

其中，和碩首季營益率僅 1.02%，和碩表示，主因發放員工限制型股票、分紅，導致營業費用增加，費用率攀升至 3.2%，季增 1.3 個百分點，導致營業淨利減少。

從三大產品線觀察，和碩首季受淡季、季節因素影響，均呈現衰退，統計各產品營收比重，通訊產品 46%、資訊產品占 17%、消費產品則占 20%、其他則占 17%。

業外方面，和碩首季業外貢獻約 16.32 億元，其中，匯兌利益達 4.49 億元，其他收益有 11.83 億元，據了解，和碩其他收益是處分日鎧持股，將持股比例降至約 46.4%，產生投資利益，首季也有投資立訊股票的評價損失，不過在收益與損失一來一往下，業外仍為正數，另外首季也有所得稅回沖約 13.67 億元，挹注整體營運。

展望未來，和碩指出，資訊、通訊、消費等三大產品線都可望較第 1 季回溫，不過受缺料、首機出貨筆電優於預期，下修第 2 季筆電出貨預期，從原估季增 25-30% 下修至季增 5-10%，桌機主板則仍為傳統淡季，維持出貨將季減 15-20%。