開戶須 「分享好友」遭質疑　LINE Bank回應了

純網銀 LINE Bank 開戶須 「分享好友」，遭立委江永昌質疑合理性與目的性，LINE Bank 今 (11) 日提出詳細說明。

江永昌昨日在財委會上表示，LINE Bank 開戶除了要客戶自身資料還要客戶的「Line 好友」資料，而且沒有設計「不同意」的按鈕，質疑此合理性與目的性。

對此，LINE Bank 有四點說明，(一) 客戶於 LINE App 進入 LINE Bank 服務入口申請開戶，如果不同意 LINE 帳號與 LINE Bank 帳戶綁定，可於開戶流程時，點選下方之「取消」，隨後跳出銀行服務，無法繼續開戶流程。

(二) 客戶於 LINE Bank App 進行開戶，如果不同意 LINE 的資料提供相關條款，可以點選「取消」，之後可繼續下一步開戶流程。

(三)LINE Bank App 有提供是否同意 LINE 帳號與 LINE Bank 帳戶綁定的選擇權予客戶，客戶於開戶後隨時可以取消綁定或重新恢復綁定。

(四) 因客戶使用 LINE Bank 金融服務時，LINE Bank 業務推廣所回饋予客戶的 LINE POINTS，需經由綁定 LINE 帳號而取得，如客戶於開戶時不同意 LINE 帳號與 LINE Bank 帳戶綁定，客戶將無法得到因業務交易回饋的點數。

至於 LINE Bank 何以向開戶人要求提供於 LINE 的相關好友資料? 開戶人為何一定要提供? LINE Bank 要開戶人之好友資料，目的是什麼?

LINE Bank 也有三點說明，(一)LINE Bank 提供「LINE 好友轉帳」功能，讓客戶可以自行從其 LINE 好友名單，選擇欲轉帳的好友。因此，於開戶時，客戶須同意 LINE 帳號與 LINE Bank 帳戶綁定，同時將其好友的 LINE 相關資訊提供予 LINE Bank。

(二) 客戶如於開戶過程中點選「取消」，不同意 LINE 的資料提供相關條款，LINE 因此並沒有將其好友相關資訊提供予 LINE Bank。

(三)LINE Bank 並未強制要求客戶一定要同意 LINE 帳號與 LINE Bank 帳戶綁定。雖然無「LINE 好友轉帳」服務，但仍可以經由「銀行帳戶轉帳」及「QR code 轉帳」等功能，進行轉帳交易。

