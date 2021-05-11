張志誠觀點：散裝航運第一季財報 誰用跳的就是強勢主流的預告

今日台股除了疫情題材以及落後補漲的紡織股是較整齊的上漲以外，航運股貨櫃的長榮、陽明則有呈現轉弱的十字變盤線訊號，散裝航運股則保持在相對抗跌，其他類股幾乎都是下跌的狀況居多，指數今天一度碰到季線出現縮腳下影線，而目前季線扣抵點都還落在 15771 點以下，約 3 天過後將會扣抵上揚到 16300 點以上，我估計今天回檔 8 天的時間除非明日有辦法收個小紅 K，不然就必須在 3 天之內守穩 16000 點以上，季線才不至於出現太大壓力。

再來的關鍵是在電子股，電子股已經比大盤提早落在季線以下，而今天是量縮的，這有一點是電子股短線賣壓已經有先出來了，領先的量縮也預告再壓下去會進入指標超賣區的電子股也會領先大盤先做反彈，可是畢竟電子在今天形成了季線扣高點以後的下壓，要注意未來的反彈過程當中只要是月均線比大盤弱的公司，我建議反彈起來都要注意壓力的賣點，投資人若是股票電子套牢比較多的一定要學會先賣後再買，才能買到極低本益比與高殖利率的時機。

其實我之前一直強調，5/15 以前會是所有上市櫃公司財報公佈的時候，當今天台股大跌投資人應該會看到很多公司公佈第一季出來的財報，完全不是像第一季股價大漲時那般好，也就是說股價超漲在前面 EPS 卻跟不上，所以形成了這波必須修正本益比的行情，也唯有如此才能夠重新讓低本益比的股票醞釀下一個今年第三季後的旺季行情。

在我的角度若是現股持有 4 月營收成長，或是已經跌到 10 倍甚至 8 倍以下本益比的公司，原則上不應該跟著市場恐慌而殺低，可以預期的到當市場拋售賣壓告一段落以後，都能在後面反彈的過程當中找到更好的賣點，然而若是在高點追股票用融資的人恐怕就難以回天，我建議盡可能的把資金利用反彈收回來再重新於超低本益比的股票上面，集中火力買進這樣才容易達到反敗回勝。

股票成功最好的方法就是緊抓 EPS 後面會跳增而市場卻不知道的時候，這一次我一直強調散裝航運的公司會複製貨櫃海運陽明與長榮的模式，關鍵就在於 BDI 指數從今年的 3 月份突破 5 年歷史的壓力點 2442 點後，技術上的基本滿足將可再多向上發展約 1800 點，我觀察 BDI 指數的上漲空間還很夠之下，有很多散裝航運公司的 EPS 還沒有完全真實反映。

我們可以看的到剛公佈第一季財報的裕民 (2606-TW) 第一季賺 0.41 元，且 4 月份營收月成長 16%，足足比去年增加了 112%，四維航 (5608-TW) 營收比去年增加 71%，EPS 從去年第四季 - 0.5 到今年第一季 0.14，隱含實際 EPS 正 0.6 元以上，新興 (2065-TW) 今天剛公佈第一季 EPS 0.11 元，而去年第四季是 - 0.36，隱含單季是正 0.47，這都是很明顯的股價跳增上來的訊號。

慧洋 (2637-TW) 第一季賺 1.19 元，4 月份營收年增 53%，今天股價在創高點後有點短線利多出盡的現象，我認為這些公司每一家的走勢不儘相同，但如果是投信法人有在特別買超的股票，我估計會是一整個第二季偏多作帳的個股，至於投信法人比較沒買的公司，像台航還有中航 (2612-TW)、益航(2601-TW)，我認為則投資人以技術操作為主就好，這也是我為何在這 1-2 天高點建議投資人出清益航(2601-TW) 過後我要找機會換股的理由。

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