業績漲股價摔 立訊是否被錯殺？

2010 年上市之初聲勢驚人的中國立訊電子，靠著十年內陸續拿下蘋果 Mac、iPad 和 2017 年的 AirPods 訂單，坐收黃金十年增漲，一度被稱為取代台廠在蘋果手機的供應鏈，立訊大有陸版鴻海富士康的氣勢，並以 4000 億市值的果鏈一哥地位，領頭歌爾、歐菲光並稱中國「果鏈三巨頭（蘋果產業鏈）」。

今年 1 月 22 日，拜登就任第 2 天，立訊即遭美國際貿易委員會（ITC）發起 377 調查，近期又被美國媒體《The Information》點名使用新疆集中營的勞動生產，造成陸 A 股的果鏈大逃亡。立訊電子股價從 1 月的高點人民幣 62.11 元狂瀉到 5 月 11 日的 33.88 元人民幣，已腰斬下跌 4 成 5。

面對長期靠蘋果「餵養」的立訊，不是沒有危機感，未來已瞄準汽車市場布局，同時在今年 4 月 20 日所發布的 2020 年年報中披露，2020 年營收達 925.01 億人民幣，同期增長 47.96%，更超出先前業績預估的 919 億人民幣。

蘋果抽不抽單還在未定之天，不過面對業績漲股價摔的局勢，中國投資人面對 A 股的果鏈大逃殺，已開始思考是不是被恐慌性出逃的情緒反應淹沒，抄底之聲也開始出現。

早有傳言稱，美國消費電子正在全線往越南、印度轉移，顯然對中國的蘋果產業鏈是不利的消息。不過，十年下來，立訊也有自己的科技專利護城河，蘋果貿然轉單要面對的風險不小。在研發投入方面，財報顯示，立訊在 2018-2020 年三年期間，共計投入 126.36 億人民幣，其中 2020 年投入了 57.45 億元民民幣，研發佔比 6.21%，在陸 A 股電子製造業排進前五。

中國中信建投指出，立訊已握有 iPhone、Apple Watch、AirPods 組裝訂單，在連接器、無線充電、無線、聲學、馬達等領域也是蘋果主力供應商。中長期看，立訊的金屬結構件、光學、5G 通訊、車用電子和 iPhone 代工仍有長期動能。陸光大證券分析師也認為，在中國市場的考量下，蘋果仍需依靠立訊，未來局面將演變為「富士康」與「立訊入股或結盟的中台聯軍」分食大餅的局面。

立訊也宣示，未來將瞄準汽車市場，目前專注全車「血管和神經系統」的汽車電氣與智慧聯網。在上個月 4 月 14 日至 16 日的上海慕尼黑電子展上，立訊展示了汽車數據傳輸、汽車充電、動力傳輸等領域產品。

其中，自主開發的多款高頻高速汽車連接器，最高能達 20GHz，能應用於環境感知、智慧座艙通訊、輔助駕駛、車聯網等自動駕駛所需。而與立訊有相互持股做策略結盟的的台廠，後續有機會隨著立訊在美國 337 調查、大股東減持等利空出盡後，股價可望落底反彈墊高。