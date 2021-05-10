富邦金獲利續寫八大驚奇 前4月EPS 6.25元穩居冠 

富邦金控 (2881-TW) 今 (10) 日公布 4 月及前 4 月累計稅後純益、EPS 續創歷史新高，金控、人壽合併淨值也雙雙再創歷年最高紀錄，且子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券獲利都同寫歷史新高，且富邦金累計前 4 月 EPS 以 6.25 元穩居冠軍，續寫八大驚奇。

富邦金 4 月自結稅後純益 133.75 億元，較去年同期成長 157%。累計今年前 4 月稅後純益 639.27 億元，較去年同期大幅成長 127 %，每股純益為 6.25 元。富邦金控 4 月單月稅後純益、前 4 月稅後純益以及每股稅後純益均續創歷史新高紀錄。

值得一提的是，富邦金控 3 月 30 日完成日盛金控 53.84% 股權交割後，富邦金認列日盛金 4 月投資收益 2.22 億元。

而子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券 4 月及累計前 4 月獲利、每股純益亦同步寫下歷史新高。富邦金控 4 月底合併淨值 8550 億，普通股每股淨值達 76.32 元，續創歷史新高。



若以個別子公司表現來看，富邦人壽 4 月稅後純益為 95.01 億元，較去年同期成長 510%，累計前 4 月稅後純益 485.86 億元，較去年同期大幅成長 175%，主要受惠於投資收益表現亮眼，反映資本市場操作表現良好。

富邦金表示，隨全球經濟基本面好轉，4 月份受惠於國內外股票市場活絡，持續實現投資獲利，累計前 4 月處分投資部位的實現獲利，約是去年同期的 2 倍以上；且 4 月底未實現利得餘額仍持續上升，個體淨值項下「金融資產」的未實現評價餘額 (URCG) 約為 1870 億元，較上月增加約 280 億，較去年同期增加約 1810 億元，帶動人壽淨值創下歷史新高，逾 5610 億元。

債市投資上，4 月以來，利用收益率反彈時機配置債券部位，提高整體經常性收益。境內經常性避險成本 (CS) 市場仍維持低檔 (10-30bp)，長期仍可平衡台幣升值之匯兌影響，累計前 4 月匯兌損益與避險成本，仍較去年同期改善。

富邦人壽累計前 4 月初年度保費收入達 485 億元，總保費收入達 1686 億元，預估皆排名業界第二，4 月初年度保費收入較去年同期成長 44.0%，累月較去年同期成長 11.1%，受惠於投資市場持續熱絡及與銀保通路密切合作，投資型商品業績持續推升，累計 1-4 月投資型商品初年度保費較去年同期成長 150.8%。

另一子公司台北富邦銀行 4 月稅後純益 18.32 億元，累計稅後純益 67.91 億元，較去年同期成長 9%，主要受惠放款成長及外幣債劵投資部位增加，累計利息淨收益較去年同期成長 5%，同時金融市場操作收益表現優於去年。

北富銀表示，今年受惠於全球投資市場熱絡，累積至 4 月基金商品及投資型保單銷量較去年成長超過 60%；信用卡有效卡數年增 18%，國內消費意願提升帶動簽帳金額較去年同期成長 14%。2021 年 4 月底逾放比率為 0.19%，備抵呆帳覆蓋率為 672.51%，資產品質持續維持穩健。

富邦產險 4 月稅後純益 7.1 億元，較去年同期成長 136%，累計稅後純益 26.29 億元，較去年同期成長 47%，富邦產險 2021 年 4 月簽單保費收入 38.73 億元，較去年同期成長 7.9%；累計前 4 月簽單保費收入 162.77 億元，較去年同期成長 5%，簽單市佔率達 25.0%，續居市場龍頭。其中，企業保險簽單保費成長 8.1%，不論商業火險、新種險或水險之簽單市佔皆超過 25%；而車險及個人綜合火險亦有優於市場成長之亮麗表現，成長皆超過 11%。

富邦證券 4 月稅後純益 6.62 億元，累計稅後純益 23.69 億元，較去年同期大幅成長 349%。台股 4 月價量同創新高，帶動富邦證券經紀、財管及金融交易收入大幅成長，承銷收入亦較去年同期顯著增加。