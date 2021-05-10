基金開箱文》墜落天使高收債夯什麼?高收債經理人為何愛它？野村投信首檔「特別時機高收債」登場

市場上現在的熱門話題之一，就是野村投信發行了首檔聚焦在墜落天使高收債 (Fallen Angel) 的特別時機高收益債策略的基金，吸引了很多人開始爬文，認識這個過去鮮少被談論的「墜落天使高收益債」？認真的理財達人現在才恍然明白原來高收益債經理人早就布局了墜落天使高收債標的。到底墜落天使高收債在夯什麼？高收益債經理人為何鍾情於它？野村投信首檔「特別時機高收債」又是如何快速圈粉？投資人要怎麼可以投資到真正的墜落天使高收債呢?

1. 墜落天使 (Fallen Angel) 高收債夯什麼？

野村投信表示，「超越」是墜落天使高收債快速引爆投資話題的一大亮點。根據彭博統計 (詳下圖一)，墜落天使高收債長期豐碩的報酬超越各類債券指數，過去 15 年累積報酬達 317.9%，幾乎是全球高收益債的 1.65 倍！令人驚豔的表現，一旦揭開它的神祕面紗，將令人難以抗拒其魅力。因此，過去投資選項只有傳統高收益債，現在起，收息族不可不知被稱為高收益債珍寶的「墜落天使高收債」。

2. 高收益債經理人為何鍾愛墜落天使高收債?

墜落天使高收債往往是高收益債券經理人創造超額報酬的重要獲利來源之一，自然對它愛不釋手。野村投信表示，墜落天使高收債的報酬組成約有 3 成來自資本利得 (詳下圖二)，而且債息所得與全球高收債相當，對高收益債經理人來說無疑是相當具吸引力的標的。尤其正值全球低利率、甚至負利率環境，墜落天使高收債創造資本利得的能力，更獲得市場青睞！

3. 野村投信首檔「特別時機高收債基金」如何快速圈粉呢？

墜落天使高收債近來被揭開神祕面紗，市場討論度持續升溫，野村投信首發第一檔主動型、聚焦在墜落天使高收債的「野村特別時機高收益債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」，解決了投資人過去難以直接參與的難題，更搭上今年千載難逢的好時機。

該基金魅力獨具，圈粉數正在擴散中，野村投信指出，掌握了天時、地利與人和等 3 大要件 (詳表一)，該基金追求收益債進化，期能把握好時機、主動出擊讓投資機會再升級。

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