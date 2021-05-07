〈智慧醫材辦公室〉施振榮：智慧醫材產業將扮演「護國觀音」角色

衛福部食藥署今 (7) 日成立智慧醫療器材專案辦公室，台灣電子科技廠近年也持續深耕醫療市場，宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮認為，台灣智慧醫材產業將能扮演「護國觀音」角色；廣達 (2382-TW) 董事長林百里也指出，台灣具備發展智慧醫療優勢，不過仍需由醫界人士主導。

施振榮表示，在台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 等半導體大廠領軍下，成功打造出台灣的護國群山，而面對全球新冠疫情肆虐，台灣更需要有醫護人員扮演護國觀音的角色，加上智慧醫材辦公室的助力，可望讓醫療資源更加普及化、幫助更多人。

林百里則指出，未來十年科技產業將充滿著超連結，包含 5G、6G、衛星太空等應用，都將大幅改變人類生活、經濟型態，而過去資通訊產業只有做軟硬體，現在則逐步朝解決方案邁進，智慧健康領域發展上，更需要由醫生、醫院來主導，才能做出正確、對的方向。

另外，包含仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 近年也積極投入智慧醫療領域，仁寶資深副總沈俊德表示，台灣下一個經濟奇蹟將來自資通訊 (ICT)、醫界合作，將醫療從診斷治療，進一步延伸到預防醫學、精準醫療等，仁寶本身除已開設診所外，未來也不排除結盟醫院。

緯創醫學總監郭志峰更指出，去年全球智慧醫療產品產值高達 4000 億美元，但台灣相關產值僅有 40 億美元，占比僅 1%，顯示未來仍有很大成長空間，緯創在智慧醫療發展上，主要鎖定科技、產品、解決方案、服務等四大面向進行發展。

觀察各大電子科技廠醫療布局，廣達就與健保署合作，提供人工智慧醫療雲運算整合平台 (QOCA)，宏碁在眼科 AI 輔助診斷軟體也有所斬獲，仁寶、緯創也整合集團資源，發展醫療相關事業。