【永豐期貨】電子族群回神領軍 站上萬七關卡及月線

期貨走勢

台指期週五上漲 338 點至 17283 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 2 點，電子期逆價差縮至 - 1.06 點，金融期逆價差擴至 - 2.48 點。現貨部分，三大法人買超 237.68 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 527 口至 - 16697 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 1856 口至 - 36030 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3055 口至 - 17202 口。

週四美國公布上週初領失業金人數不足 50 萬人，優於前值和市場預期，續探疫情爆發以來新低，美股四大指數全面上漲，道瓊再創歷史新高，道瓊上漲 0.93%，標普 500 上漲 0.82%，那斯達克上漲 0.37%，費半指數上漲 0.77%。台股今天受美股上漲激勵開高走高，加上電子族群回神，大盤重回萬七關卡，加權指數終場大漲 290 點，收 17285 點，收復 5 日線及月線。權值股來看，台積電盤中站上 600 元關卡，終場稍收斂，上漲 2.04%，收 599 元，聯電亦大漲逾 5%，收 54 元，電子權值股回神呈現類股輪動，面板、IC 設計及被動元件族群皆反彈上攻，整體來看，台股今天靠電子權值股帶領大盤反彈，有望展開反彈行情，今天台股收盤超過 5 月 5 日高點 17052 點，代表大盤短期止跌，接下來將挑戰 5 月 4 日長黑 K 棒高點 17328 點。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.22 升至 1.42。VIX 指數下跌 1.32 至 20.23。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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