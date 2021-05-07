【日盛投顧】月線能否站穩將是後勢多空重要判斷依據

◆盤勢分析

1. 週五台股開高震盪走高，最高點 17，285 點站回 5 日線 (17，056 點) 及月線 (17，170 點) 並逼近 10 日線 (17，288 點)，最低點 17，032 點守穩季線(16，499 點)、半年線(15，478 點) 及年線 (13，864 點)，終場指數上漲 290.64 點，漲幅 1.71%，收在 17，285.00 點，成交金額為 4，551.94 億元，大於 5 日均量(4，460 億元) 略小於 20 日均量(4，680 億元)，其中電子類股佔加權指數成交比重由 05/06 的 44% 回升至 47%。三大法人合計買超 237.73 億元：外資買超 160.63 億元、投信買超 9.03 億元、自營商買超 68.08 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤回穩。

(2)、均線：支撐為 17，000 點至 17，100 點，壓力為 17，400 點至 17，500 點。

(3)、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值 (46) 小於 50，短線震盪整理。

3. 櫃買指數漲幅 3.38%，收在 204.39 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 198 點附近，壓力為 209 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值 (33) 小於 50，短線整理。

4. 我們認為台股近期震盪整理，台股選股方向可留意第一季財報優、4 月營收靚、2021 年展望佳、電動車、半導體、PCB、金融、運動風、運輸、原物料、高殖利率等。

結構半導體、被動元件、面板、運輸、原物料為短線盤面主流

1. 半導體：半導體全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進產能滿載。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱、4919 新唐、2436 偉詮電、4966 譜瑞 - KY 等。2337 旺宏、2344 華邦電、2408 南亞科可受惠於轉單效應，模組廠 3260 威剛、2451 創見等也受益。IC 封測價格調漲，3711 日月光投控、2441 超豐、8150 南茂、2449 京元電、3264 欣銓營運旺。

2. 被動元件：2327 國巨第一季財報亮眼且插足半導體，帶動 2492 華新科、3026 禾伸堂等轉強。

3. 面板：雖然下半年供需有雜音，但 3481 群創、2409 友達 2021 年獲利仍亮麗轉身。

4. 運輸：運價上揚，可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、散裝 2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、2617 台航、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。

5. 原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵 2002 中鋼、2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、2013 中鋼構、2014 中鴻、造紙 1904 正隆、1909 榮成、1903 士紙、1907 永豐餘、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、銅 2009 第一銅、1605 華新、玻陶 1802 台玻等，台塑四寶提出三大預警這波石化品價格狂飆走勢已經觸頂，1312 國喬、1305 華夏等垂淚。

6. 金融：15 家上市櫃金控 2021 年第 1 季獲利出爐，整體金控首季大賺 1，920 億元，比 2020 年同季大幅成長 1.2 倍，續創新高，指標包括 2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金等。

7. 高殖利率：具高殖利率題材相關股可留意 2357 華碩、3044 健鼎、2382 廣達、3515 華擎等。