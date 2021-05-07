富邦產險疫苗險網路投保上線 保期接種疫苗劑量、種類無上限

隨著國內新冠肺炎疫苗接種數量持續攀升，金管會昨 (6) 日開放疫苗險網路投保，富邦產險今 (7) 日隨即宣布專案上線，富邦產險表示，「疫苗險」透過網路投保，將提供疫苗與防疫雙重保障，年保費僅需 399 元，且保期接種疫苗劑量、種類無上限。

富邦產險表示，疫苗險網路投保專案內容包含「疫苗不良事件費用補償保險」、「法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療保險」與「法定傳染病隔離費用補償保險保障」。

投保年齡須年滿 20 歲，續保可至 75 歲，不分性別職業單一費率，無等待期，投保後最快翌日就能生效，且保險期間內每人接種疫苗劑量或種類皆無上限，年保費僅需 399 元，希望透過疫苗及防疫險，提高民眾接種疫苗的意願，實現群體免疫效果。

富邦產險指出，疫苗險不僅適用 COVID-19、流感疫苗，更包含所有在台灣合格且於境內施打的預防疫苗，若民眾於接種上述疫苗後 14 日內發生疫苗不良事件而住院時，可提供定額住院生活補償，該次連續住院日數達 5 日 (含) 以上時另給付增額補償，保期內最高理賠 50 萬元；若保戶已接種法定傳染病疫苗，卻於 180 日內仍確診罹患該法定傳染病，則提供每次住院最高 10 萬元的理賠給付。

此外，若保戶因接觸確診病例，而遭主管機關要求居家隔離並取得「居家隔離通知書」，且於隔離期間遵守相關規定，富邦產險將給付定額隔離費用補償保險金，同一法定傳染病以一次為限，紓解隔離期間收入短少的經濟壓力。但要特別注意的是，若屬於居家檢疫或自主健康管理者，則不在承保範圍內。