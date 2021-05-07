〈母親節理財術〉3成媽媽沒有運動習慣 自認最需加強投保四險種

母親節即將到來，南山人壽針對母親的運動習慣與健康議題進行調查顯示，有 30% 的媽媽沒有運動習慣，媽媽們最在意的疾病為癌症、心血管疾病，且自認最需要加強的保險保障前四名分別為長照險或失智保障、住院手術險、重大疾病或特定傷病保障、癌症險。

調查結果顯示，有 30% 的媽媽完全沒有運動習慣，進一步了解無運動習慣的原因，超過 60% 的媽媽主要因為工作繁忙無法運動，但有 75% 的媽媽表示，有家人好友陪伴會更提高對健身運動的興趣。至於媽媽們最喜愛的運動主要為健走，佔 7 成。

在母親健康狀況方面，媽媽與子女最在意的疾病為癌症 (64%)、心血管疾病 (58%)、高血壓或中風 (49%)。至於如何追求健康，多數媽媽選擇透過保持心情愉快、培養良好飲食習慣、維持良好運動習慣，來追求健康的身體狀態。

值得特別注意的是，對於將來可能面臨的健康狀況問題，該如何準備相關保障，調查結果顯示，媽媽們認為自己最需要加強的保險保障為長照險或失智保障 (44%)，第二名是住院手術 (41%)，第三名為重大疾病或特定傷病保障 (37%)、第四名為癌症 (33%)、第五名則是意外或失能保障 (30%)。而子女覺得媽媽需要規劃的前五大保險保障也是這五項。

針對媽媽最在意的保險保障類型，南山人壽建議，不論是新手媽媽還是中高齡的媽媽，都可以優先檢視自己在「住院手術、重大疾病及重大傷病、癌症」的三大保障內容，了解自己的需求與風險缺口，及早開始規劃保險保障。除了這三大保障內容，南山人壽建議 40 歲以上中高齡的媽媽，可以再增強長照保障。

金管會也提醒，媽媽們在忙碌於家庭及職場之餘，別忘了定期檢視自身保險保障缺口，除了從一般的人壽、傷害、健康或年金保險中獲得所需的保障外，也可適時投保專為女性設計的婦女保險。

金管會表示，目前市場上推出的健康保險商品，除了因懷孕所生的相關特定疾病、醫療行為所必要的流產及剖腹產外，多會將懷孕、流產或分娩及其併發症予以排除不予承保。

金管會進一步指出，部分保險公司特別為女性消費者設計的婦女保險，與一般的壽險、健康險不同之處，在於其範圍涵蓋女性特有或常見的疾病，例如：紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎等。

由於該類保險商品內容多元，消費者投保前應確實瞭解保障內容與給付條件、除外責任的範圍、等待期間的天數等。

金管會強調，每個媽媽經濟狀況都不相同，投保前仍需要充分瞭解自身需求，並衡量經濟能力，以避免買到不適合或無法負擔的保險商品，並定期檢視所投保之保險商品及保險需求，完整規劃保險保障。