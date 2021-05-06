【日盛投顧】加權多頭抵抗

◆盤勢分析

1. 美國道瓊創高與科技股轉強，連動周四台股上漲 82 點開出，但資金過度集中傳產，一度漲勢失序，盤中指數由紅轉黑，萬七大關得而復失，但 12 點過後部分電子回神，再度震盪上揚，最終上漲 150.92 點，收 16，994.36 點。

2.OTC 同步開高走低，收出第四根黑 K 棒，目前技術指標偏弱，上方 210 點月線成為短期壓力。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收小紅棒，短線在月與季線間震盪。

(2) 量能：6 日成交量擴增至 4，932.20 億元，後續價量同步為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標、MACD 高檔向下。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 72.78 億元；外資 - 71.09 億元、投信 + 16.11 億元、自營商 - 17.80 億元。

結構 EMS、太陽能、鋼鐵、水泥、紡織等吸睛

1.EMS：2353 宏碁首季稅後淨利 27.43 億元創十年單季新高，股票開高震盪上漲。

2. 太陽能：太陽能廠 3576 聯合再生布局儲能市場有成，成功標下台電南鹽田儲能系統建置採購標案，是目前台灣單一案場最大規模的儲能系統建置案，股價盤中一度觸及漲停。帶動 6244 茂迪、3691 碩禾盤中出量轉強。

3. 鋼鐵：國際銅價攀高，2009 第一銅股價再創波段新高；鋼鐵族群走勢出現分歧，週三僅有 2014 中鴻、9958 世紀鋼、2007 燁興表現較佳。

4. 水泥：市場預期 5 月中國水泥價格維持高檔，1101 台泥、1102 亞泥、1108 幸福、1103 嘉泥等震盪走高。

5. 紡織：1476 儒鴻外資連續買超，股價再創歷史新高；碳中和延燒，1402 遠東新、1409 新纖、1440 南紡挾環保議題，股價再刷一波。