520行情啟動 哪些個股再啟動漲勢？

萬寶投顧陳子榕指出，台股這一波從高點回檔下殺逾千點，震得人心惶惶，但連著幾日融資浮額已大減逾百億元，雖然收盤指數仍下跌，但不再破新低，短線有稍微止穩現象。而受到美股費半連日重挫影響，電子股依然疲弱，成交比重再跌回 5 成以下，但費半指數已打出長長下影線，科技股將有機會喘一口氣。

八大官股在台股回檔過程中，連續四日進場買超 132.28 億元，買超前 10 名當中的前面 7 名都是電子股，投信週三 (5/5) 買超前 10 名，也有 3 檔電子股技嘉 (2376-TW)、晶技(3042-TW)、敦泰(3545-TW)；而鴻海(2317-TW)4 月營收 5,004.91 億元，月增 13.4％，年增 31.4％，繳出同期最佳成績單，還宣布攜手國巨(2327-TW) 搶進半導體，在業績題材發酵及籌碼面支撐下，電子股仍將伺機而動。



在這次五一長假中，大陸出現的報復性消費讓人咋舌。大陸餓了嗎點餐平台在五一長假訂單大爆發，前三天當中光是景點、酒店訂單年增量就達 2 倍以上，而實體通路更暢旺，生活服務類消費成長近 4 倍；台灣方面則是 4 月份出口估將連 10 紅，全球景氣復甦明顯回升，加上美、中大推基建，原物料價格持續飆升，促使傳產族群再走多頭。



全球最大鐵礦石生產商淡水河谷估計，今年海運鐵礦石供應量將增長 6,000 萬噸，達 3.35 億噸，2022 年則再增加至 4.5 億噸，受到鐵礦石出口激增，波羅地海貨船綜合指數 (BDI)、海岬型船運費指數(BCI) 持續大漲逾百點，4 月初的時候 BCI 約 2,210 點，但近日已經漲到 2,970 點，漲幅高達 134.39％；運費方面價格更是驚人，海峽型船日租成本 15,000 美元，但現在日租價格已經飆至 42,959 美元，仍是供不應求。



基本金屬方面，銅價已經逼近 1 萬美元大關，鋼價今年以來也漲近 6 成，豐興 (2015-TW) 最新鋼筋價格每公噸上漲 400 元、廢鋼每公噸漲 200 元；中鋼 (2002-TW) 則是 5 月內銷盤價開出後，立刻接完所有內外銷訂單，旗下中鴻(2014-TW)4 月出貨也順利達 18 萬公噸目標。而大陸 5 月起取消鋼鐵出口退稅，同時開放全球廢鋼進口，勢必迫使整體鋼鐵需求更趨吃緊，相關族群第二季營收獲利相當樂觀。其他塑化橡膠部分，也同樣在需求帶動下報價節節攀升。



雖然台股高檔拉回整理，但目前台股評價高於 10 年平均本益比的幅度，仍然只有美股的 1/3，在經濟基本面強力支撐下，好的個股將會是喝了再上，建議投資人此時應該仔細檢視手中持股，汰弱留強，跟隨盤面趨勢操作，逢低分批布局，才能掌握下一波上漲的甜蜜行情。



4/13 為大家推薦的南紡 (1440-TW) 經歷這一波震盪，股價仍然從 23.05 元漲至 32.95 元，上漲 10 元，漲幅 43％；4/23 分享的百和興業 - KY(8404-TW)股價也很抗震，漲幅至少 12％，接下來我仍會為大家留意篩選好股票，希望幫助大家在高檔震盪中依然可以輕鬆投資。

智邦 (2345-TW) 第一季營收 131.98 億元，季減約 16％、年增 12.57％，第二季受季節因素影響，各月營收先蹲後跳，單季營收估仍季增個位數、年增約 1 成；智邦為 100G、400G 等高階交換器領導供應商，400G 交換器去年佔公司營收比重約 5～7％，今年受惠企業支出恢復及 ODM 客戶下單轉強帶動，出貨持續溫和放大，下半年預期快速成長，全年營收比重估達 15％。

南帝 (2108-TW) 為全球前五大 NBR 乳膠廠，兩岸乳膠產能合計約 28 萬噸，因疫情醫療手套大缺貨，NBR 乳膠報價去年開始調漲，加上 AN、丁二烯等原料價格飆升，帶動丁腈乳膠主流出貨價格逐月調漲，估南帝第一季獲利可望再創歷史新高；近期印度疫情再加劇，醫療手套再吃緊，東南亞客戶乳膠訂單也持續增加，乳膠佔南帝營收 60％，第二季訂單無虞相當樂觀。

聯成 (1313-TW) 為全球 DOP(可塑劑)市占龍頭，DOP 年產能超過 200 萬噸，第一季稅後純益 12.8 億元，季增 0.8％，較去年同期淨損 8.43 億元「轉虧為盈」，單季每股純益 0.99 元，創近 15 季來新高；近一個月來 DOP 價格狂飆逾 30％，最高漲至每噸 1,800 美元，營運快速增溫，淡季不淡，漲幅效應於第二季將更明顯，營收、獲利均可望再攀高；PVC 部分，大陸泰州廠年產能 60 萬噸，因市場需求佳，近期 PVC 報價仍維持每噸 1,440 美元高檔水位，挹注營收。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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