砷化鎵廠手機PA、WiFi需求強 Q2營運估優於首季

砷化鎵三雄在手機 PA、WiFi 需求回溫下，4 月營收均維持高檔，雖然無線通訊 IC 大廠思佳訊 (SWKS-US) 對本季財測保守，但供應鏈表示，第 2 季需求仍強，且供不應求狀態延續，營運仍可優於首季，推測思佳訊應是受庫存不足而下修財測，並非需求減弱。

供應鏈指出，第 2 季亞系手機 PA 客戶需求增溫，加上美系手機依往例也會在每年第 2 季底開始拉貨，目前整體需求維持高檔，下游客戶庫存水準也正常，中長期營運成長趨勢不變，估第 2 季營運將優於首季。

因應未來需求，砷化鎵三雄近年均積極擴產，穩懋 (3105-TW) 去年預先擴充 5000 片產能，目前月產能可達 4.1 萬片，宏捷科 (8086-TW) 則規劃本季月產能達 1.5 萬片，年底提升至 2 萬片，全新 (2455-TW) 也透過將研發機台轉作量產支應產能需求，今年計畫再添購 5-10 台 MOCVD 機台。

展望未來，砷化鎵廠看好 5G 手機 PA 將推升 RF(射頻元件) 需求，加上 3D 感測、VCSEL、衛星通訊等應用發酵，中長期成長趨勢不變，供應鏈更透露，近期車用光達 (LiDAR) 研發、拉貨動能有加速跡象，已從過去一季拉貨一次縮短至每兩個月拉貨一次。

穩懋 4 月營收重回 20 億元大關，達 20.24 億元，月增 1.77%、年增 0.52%。

宏捷科 4 月營收則達 3.74 億元，月增 0.96%、年增 35.39%，續創近 64 個月新高。

全新則因 3 月基期較高，單月營收為 2.88 億元，月減 15.44%、年增 46.58%，但仍改寫歷史第三高紀錄。