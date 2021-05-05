研華Q2營收估增3-7% 下半年缺料緩解動能升溫

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (5) 日召開線上法說，公司預估，第二季營運可望小幅季增 3.2-7.5%，下半年隨缺料狀況舒緩，營運逐季轉強。

依照研華預估，第二季若以 1 美元兌新台幣 28.3 元計算，營收將落在 131.61-141.5 億元，季增 3.2-7.5%；毛利率估 37-39%，略低於首季，不過營益率 16.5%-18.5%，約持穩第一季 17.4% 上下。

不過，研華第二季以來 BB Ratio 自 3 月高峰的 1.95 下滑至 1.66，公司解釋，主要是不少客戶趕在 4 月漲價前下單，若以目前接單狀況來說，預估有 8 成是實際需求，2 成是因為零組件缺料嚴重導致的重複下單。

針對零組件缺料問題，研華透露，根據拜訪供應鏈的狀況，目前第二季狀況還是緊張，但第三、四季可逐漸舒緩；因此全年營運可望逐季成長，目標維持營收年增雙位數、毛利率回到 40%，營益率也可望優於去年。

以各地區展望來看，研華認為，中國半導體、蘋果 (Apple) 供應鏈的自動化設備需求，加上 2030 年碳中和的目標政策帶動下，電動車電池、太陽能、風電等自動化設備需求持續開出，帶動成長較為強勁。

至於北美以及歐洲地區，隨著陸續走出疫情陰霾，各地陸續推動基建政策，醫療、博弈、娛樂、能源相關產業應用成長力道也有所回溫。