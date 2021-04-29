研華Q1純益季增1成 EPS 2.48元創同期新高

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (29) 日公告第一季財報，稅後純益 19.13 億元，季增 12.2%、年增 47.7%，每股純益 2.48 元，創歷年同期新高，第二季動能將來自基建商機與 IEM 半導體智能設備升級需求。

研華第一季營收 131.61 億元，季增 3%、年增 16.8%；毛利率 39.6%，季增 0.1 個百分點、年增 0.6 個百分點；營益率 17.4%，季減 0.4 個百分點、年增 2.7 個百分點；稅後純益 19.13 億元，季增 12.2%、年增 47.7%，每股純益 2.48 元，歷年同期新高。

研華表示，在景氣回溫及各主要市場基礎建設帶動下，首季整體表現略優於預期；展望第二季，受惠基建商機與 IEM 半導體智能設備升級趨勢，訂單需求仍保持強勁，但原材料缺料及交期拉長，評估將影響 5-10% 營收。

以第一季事業群表現來看，研華表示，以工業物聯網事業群 (IIoT) 年增 53%，以及物聯雲事業群 (CIoT) 年增 37% 動能較強，智能物聯網服務事業群 (SIoT) 年增 18%、嵌入式物聯網平台事業群 (EIoT) 年增 7%；不過，應用電腦事業群 (ACG) 因出貨遞延表現相對弱勢，年減 14%。

區域表現方面，研華指出，以中國、新興市場表現最佳，北美及歐洲兩大市場也因景氣回溫成長，日韓等北亞市場雖然有雙位數年增，但日本事業體 ATJ 因專案結束表現疲弱。