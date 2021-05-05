台聚三寶Q1純益年增逾2倍 亞聚EPS飆近10年新高

台聚集團旗下亞聚 (1308-TW)、台達化 (1309-TW)、華夏 (1305-TW)，今 (5) 日同步公告第一季財報，3 家公司分別受惠 EVA 及 PE、ABS、PVC 等主力產品行情暢旺，營運不淡，純益均較去年同期大增超過 2 倍，其中，亞聚 EPS 更寫下近 10 年來單季新高。

亞聚第一季營收 18.53 億元，季增 7.86%，年增 41%，毛利率 34.7%，季增 4.7 個百分點，年增 16.7 個百分點，營益率 30.87%，季增 4.27 個百分點，年增 17.07 個百分點；稅後純益 5.5 億元，季增 2.2%，年增 2.8 倍，每股純益 0.95 元。

華夏第一季營收 49.79 億元，季增 8.4%，年增 27.5%，毛利率 32.08%，季減 6.52 個百分點，年增 11.98 個百分點，營益率 22.17%，季減 7.73 個百分點，年增 11.37 個百分點；稅後純益 8.27 億元，季減 19%，年增 2.1 倍，每股純益 1.49 元。

台達化第一季營收 45.36 億元，季減 6.1%，年增 53.34%，毛利率 18.36%，季增 6.94 個百分點，年增 7.66 個百分點，營益率 13%，季減 7.9 個百分點，年增 7.69 個百分點；稅後純益 4.89 億元，季減 38.2%，年增 2.38 倍，每股純益 1.42 元。

台聚集團今年第一季受惠各國消費動能復甦，國際油價走揚，加上德州冰風暴等事件導致市場供給吃緊，石化產品價格大漲，加上中國政策推動工人在地過節，春節期間提早開工，帶動營運飆升，淡季不淡。