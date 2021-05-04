群電Q1 EPS 1.49元同期最佳 本季拚維持旺季水準

電源供應器廠群電 (6412-TW) 今 (4) 日公告第一季財報，稅後純益 5.79 億元，年增 334%，每股純益 1.49 元，略持平前季，並登上同期新高，展望第二季，雖然有缺料影響，但群電強調，目標要維持去年下半年的旺季水準。

群電第一季營收 99.82 億元，季增 7.8%、年增 48.8%；毛利率 16.5%，季減 0.7 個百分點、年增 1.3 個百分點；營益率 7.7%，季增 0.5 個百分點、年增 2.4 個百分點；稅後純益 5.79 億元，季減 0.4%、年增 334%，每股純益 1.49 元。

群電表示，第一季受惠於筆電及遊戲機電源動能延續，再加上蘇州新廠產能開出挹注，均推升營收表現，加上 Type-C 及電競筆電電源顯著成長下，產品組合優化，抵銷匯率的不利影響，支撐獲利表現持穩。

而群電也同步公告 4 月營收，受到關鍵零組件缺貨影響，營收 31.62 億元，月減 10.6%、年減 1.8%；不過，累計前 4 月營收 131.45 億元，仍為歷史同期新高，年增 32.4%

群電表示，今年訂單能見度較往年高，已經看到第三季，但目前公司內成品庫存水位在客戶積極拉貨下，已創下新低，加上原物料供需缺口擴大，預期部分出貨動能將受料況影響。

雖然有缺料影響，但群電透露，第二季營收目標維持去年下半年旺季水準，下半年則隨著智慧家庭及伺服器電源進入旺季，加上蘇州廠稼動率提升，營運可望有進一步提升的空間。