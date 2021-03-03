〈群電展望〉去年首賺半股本EPS 5.52元 每股擬配息4元同創高

電源大廠群電 (6412-TW) 今 (3) 日公告去年財報，稅後純益 21.37 億元，年增 24.2%，每股純益 5.52 元，董事會決議每股擬配息 4 元，同樣為歷史最佳。

群電第四季營收 92.58 億元，季減 4.1%、年增 4.2%；毛利率 17.8%，季減 2.4 個百分點、年增 1.1 個百分點；營益率 7.2%，季減 3.2 個百分點、年增 1.3 個百分點，稅後純益 5.82 億元，季減 20.6%、年增 49.7%，每股純益 1.5 元。

群電去年營收 348.63 億元，年增 1.3%、毛利率 16.4%，年增 2 個百分點、營益率 8.1%，年增 1.7 個百分點、稅後純益 21.37 億元，年增 24.2%，每股純益 5.52 元。

群電表示，去年受惠全球筆電出貨量大增，加衝刺高值產品市占，Type-C 及電競筆電電源營收年增率均超越 4 成，產品組合優化及營運效率提升也帶動全年營收、稅後純益，以及三率等 9 項財務指標創下歷史新高。

在獲利繳出佳績下，群電董事會也決議每股配發現金股利 4 元，同樣是歷史最佳，股息發放率逾 7 成，以今日收盤價 79 元計算，現金殖利率逾 5%。