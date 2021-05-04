外資提款友達及晶圓雙雄10.5萬張 反手掃貨二線塑化紡織股

台股昨 (3) 日重挫逾 300 點，三大法人同步賣超共 200.61 億元，外資在台指期也增持空單 4432 口，未平倉口數來到 3.62 萬口；現股方面，外資除了大賣友達及晶圓雙雄共逾 10.5 萬張外，也調節中鋼及中鴻，資金則轉往塑化紡織族群。

外資昨日買超最多的是台灣 50 反 1 7.05 萬張，其餘買超多集中在中小型塑化紡織，包含中石化 3.25 萬張、南紡 2.7 萬張，以及集盛、中纖、力鵬等，另外，也加碼長榮航 1.18 張、長榮 3.17 萬張。

另外，外資也偏愛壽險金控雙雄，分別買超富邦金 2.2 萬張、國泰金 9527 張，而電子股中，則以旺宏 1.33 萬張、京元電子 7376 張較多。

外資昨日賣超多集中在電子股，調節張數最多的是友達 5.1 萬張、再來是晶圓雙雄聯電 3.99 萬張、台積電 1.45 萬張，其餘還賣超凌陽、緯創等餘萬張。

不過值得注意的是，外資還是針對近期漲多的傳產股獲利了結，包含中鋼 1.7 萬張、中鴻 1.66 萬張，另外還有台聚 1.24 萬張。

投信方面，買超集中在傳產股，包含中鋼 7229 張、長榮 6802 張、還有大成鋼、台玻、陽明、台橡、亞聚、台聚等個股，電子股則以威剛 3187 張較多。

至於投信賣超的部分，同樣是聯電最多，賣超 2.06 萬張，另外還有友達、南亞科、華邦電、日月光投控、漢磊等電子股；另外也賣超華航 8500 張。