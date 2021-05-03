〈黃天牧開講〉陳冲憂當沖過熱、台股像賭場 黃天牧不認同

金管會建議財政部延長當沖降稅措施 5 年，但前行政院長陳冲卻認為，若再延長當沖降稅，將讓台股將像賭場；對此，金管會主委黃天牧今 (3) 日表示「不完全認同」，他認為，是否要因當沖降稅就把台股形容為賭場，可以再斟酌。

陳冲今天表示，不反對當沖，也不反對投機，因為都是資本市場的常態與必要元素之一，但有差異性甚至有歧視性的證交稅，只會加劇市場功能的扭曲，誤導投資人的心態，值得三思；過去股票市場價量不振，甚至奄奄一息，不得已施打強心針，就像急診室內爭取治療時間一樣，可以理解，但打了四年強心針的股市 (指當沖降稅)，還打算再打五年，股市不僅像賭場，氣氛上更像安寧病房。

針對陳冲的意見，黃天牧表示，對於陳冲提出的觀點，尊重當事人意見，但不完全認同。

黃天牧指出，當沖這一、兩年占比大概都維持 3 成多，並沒有外界傳聞當沖占比提高到 6 成，根據證期局掌握，只有幾檔個股占比較高，整體來看平均仍在 3 成 2、3 成 3 左右。

黃天牧進一步表示，當初調降當沖證交稅稅率，有當時的脈絡背景，有關單位都花了很多精力經營與發展台股制度，「是否要用一個稅，就把台股形容為賭場，我認為可以再斟酌一下」。

至於金管會是否仍希望延長當沖降稅措施 5 年，黃天牧回應，沒有希望不希望的問題，金管會的立場是針對政策提出建議，後續財政部是否接受、社會大眾看法如何，若有不同的意見，都非常歡迎討論；當沖降稅制度在年底才到期，離期限還有一些時間，各界都可以充分溝通。