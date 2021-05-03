【中信投信】台股連5周吸金 高居4月吸金王

上週五，聯準會達拉斯分行總裁建議聯準會應盡速開始討論調整量化寬鬆政策，消息一出，科技股回吐漲幅，美股 3 大指數齊跌。上週美元指數受通膨推升而小幅上漲，新興亞股再度面臨資金淨流出，南韓、菲律賓、印尼受傷最重，金額分別為 11.7 億美元（以下貨幣單位皆為美元）、0.6 億，0.4 億。淨流入最高的前三市場分別為台股、泰國、印度，金額為 6.4 億、1.1 億、0.3 億；台股連 5 周淨流入，高居 4 月吸金王，但今年以來資金仍是淨流出 93.8 億，為新興市場中外資賣壓最重的。

中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF 經理人張圭慧表示，4 月台股股價頻創新高，且每日當沖金額占比從 3 月底的 30%，到 4 月底升高到 38%；對於投資人來說，台股在資金行情、景氣復甦帶動下，長線仍看多，但短線受當沖比例不斷攀高下，須提防高檔震盪。

張圭慧指出，過去數月科技相關股的股價相對受壓，但 5 月開始公布季報，在法說會、財報加持下，半導體產業如記憶體、IC 設計等皆具表現空間。近期市場開始關注半導體重複下單比例過高的問題，但一般而言半導體產業通常會建立高達 1 至 2 季的庫存，目前庫存雖然相對疫情爆發前高，但仍低於過去 9 年的平均值。且即使重複下單，下訂廠商即使取消訂單也僅能取消一定比例，此舉有效緩衝重複下單對供需的影響。

越南在經歷 35 天零本土案例後，於上週四出現新的本土案例，累計於從 4 月 30 日至 5 月 3 日（早上）越南國定假期期間，新增 18 起本土案例，34 起境外移入。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，胡志明指數位於歷史高點，近日病例數上揚可能導致逢高獲利了結賣壓出現，但根據過去幾次經驗顯示，越南政府高壓防疫政策成效頗佳，指數在非基本面的下跌後往往能收復失土。對於看好越南長期發展的投資人而言，若指數回檔修正，不失為一進場機會。

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