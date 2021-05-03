面板漲勢Q4恐停歇 驅動晶片族群股價跌破短均

儘管面板報價近日連番漲，不過，外資開出第一槍，預期第四季面板供需將趨於平衡，2022 年將再度供過於求，驅動晶片族群股價，由聯詠 (3034-TW) 領先下挫，拖累全族群股價下跌，多檔個股都跌破短均線。

包含敦泰 (3545-TW)、矽創(8016-TW)、天鈺(4961-TW)、瑞鼎(3592-TW)、南茂(8150-TW)、頎邦(6147-TW) 今(3) 日股價全面下跌。

儘管面板大廠友達 (2409-TW) 法說釋出好消息，預期訂單看至年底、第二季面板報價再漲 1 成以上，不過，外資認為，面板業經歷數季擴產，第四季報價估將由上漲轉為下跌，且 2022 年將出現供給過剩，將友達降評至中立。

驅動晶片因與面板產業景氣高度連動，先前隨著面板報價月月調漲，晶片價格水漲船高，IC 設計業者第一季獲利均較去年同期以及去年第四季，有倍數以上的成長。

不過，隨著面板業漲價紅利消失，加上各家驅動晶片業者的新產能陸續開出，驅動晶片價格漲勢恐停歇，也限縮各家業者獲利空間，今日相關個股股價聞訊下挫，瑞鼎、天鈺重挫半根跌停板表現最弱，本周將開法說的聯詠，同樣也有 4% 以上的跌幅。

外資普遍預期，由於 8 吋晶圓產能吃緊，驅動晶片第二季仍無法取得更多產能，價格可望再漲 10%，聯詠營收可望再季增 1 成，毛利率、營益率也還有向上空間，但是隨著外資降評友達，聯詠下半年展望也將成為周四法說焦點。